Afrique: Les Stars de la musique africaine à portée de main alors que l'élite du football continental est honorée à Raba

Les plus grandes stars du football africain se réuniront ce soir à Rabat, la capitale marocaine, pour les prestigieux CAF Awards 2022, et certaines des plus grandes stars de la musique et du divertissement du continent seront également présentes pour faire le show.

L'artiste nigériane Tiwa Savage, la star musicale marocaine Asmaa Lamnawar et le groupe ivoirien Magic System feront en sorte qu'il y ait de la magie dans l'air pour offrir un magnifique spectacle à Rabat et rendre hommage à la crème de la crème du football africain.

L'événement très attendu sur le tapis rouge au magnifique complexe sportif Mohammed VI réunira tous les nominés des 13 différentes catégories, l'élite du football, y compris les dirigeants du football et les légendes de la CAF, ainsi que des personnalités de tout le continent africain.

Un spectacle étincelant a été offert dans le Royaume Chérifien, adapté à l'image du football africain, qui sera diffusé en direct dans le monde entier, dans 44 pays africains et sur les principaux diffuseurs mondiaux tels que Canal+, StarTimes, beIN Sport et SuperSport.

Et bien évidemment, les plus grandes stars de l'événement de ce soir seront les footballeurs du continent et certains des plus grands noms de la discipline devraient recevoir leurs récompenses continentales ce soir.

Dans la catégorie Joueuse Africaine de l'Année ; La Nigériane Asisat Oshoala, qui est actuellement à égalité avec 4 trophées avec sa compatriote Perpetua Nkwocha, est en lice pour une cinquième couronne ce qui serait un record.

Cependant, elle fait face à une vive opposition de la capitaine camerounaise Ajara Nchout Njoya et de la nouvelle arrivée Grace Chanda de Zambie.

Njoya, qui est l'une des cadres d'une sélection camerounaise en reconstruction et fait partie des pilliers de l'Inter Milan, est en concurrence féroce avec Oshoala tandis que le capitaine zambienne Chanda, qui a eu une ascension fulgurante, devrait peut-être bouleverser la donne.

Dans la catégorie masculine, les anciens vainqueurs Mohamed Salah et Sadio Mane d'Égypte et du Sénégal devront s'affronter avec le gardien sénégalais Edouard Mendy, également un nouveau venu dans le trio final.

La saison exceptionnelle de Salah avec Liverpool l'a vu élire par ses collègues professionnels comme joueur PFA de l'année en Premier League tandis que Mane et Mendy qui ont remporté la CAN 2021 et ont aidé le Sénégal à remporter son premier titre ainsi qu'à obtenir une troisième apparition en Coupe du Monde de la FIFA pour les Lions de la Teranga, complètent une catégorie qui s'annonce très disputée.

Pour l'entraîneur de l'année dans la catégorie féminine, c'est une course serrée entre quatre tacticiennes méritantes, dont l'entraîneur du Mamelodi Sundowns Ladies FC, Jerry Tshabalala, qui a remporté le tout premier titre de la Ligue des champions féminine de la CAF, ainsi que le Zambien Bruce Mwape qui a dirigé les Copper Queens, représentantes de l'Afrique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour obtenir un tout premier billet pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

La détentrice du titre, Desiree Ellis, d'Afrique du Sud, qui continue de guider les Banyana Banyana pour qu'elles deviennent des prétendantes régulières au titre WAFCON, ainsi que le Sélectionneur du Maroc, Reynald Pedros, qui a dirigé les Lionnes de l'Atlas vers leur toute première qualification pour la Coupe du monde, sont les parfaits acteurs de la finale, Samedi.

Dans la catégorie masculine, le Sénégalais Aliou Cissé qui a emmené les Lions de la Teranga vers leur tout premier titre de la CAN en battant l'Égypte de Carlos Queiroz dans une finale haute en couleur, ainsi que le Marocain Walid Regragui qui a guidé le Wydad Athletic Club vers le titre de la Ligue des champions de la CAF se disputeront le prix " de meilleur entraîneur de l'année ".

Dans la catégorie Club féminin de l'année, le Mamelodi Sundowns Ladies FC qui a remporté l'édition inaugurale de la Ligue des champions féminine de la CAF en battant les Hasaacas Ladies du Ghana en finale offre une confrontation intéressante. Tout comme celle face à l'AS FAR du Maroc qui a terminé à la troisième place et qui est également en lice.

Dans la catégorie masculine, le Wydad Athletic Club, vainqueur de la Ligue des Champions face à Al Ahly d'Egypte, retrouve une nouvelle fois son rival qu'il avait affronté en finale de la compétition. Les deux clubs sont en course avec un autre club marocain, la RS Berkane détenteur de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Les CAF Awards 2022 se tiendront au magnifique Complexe Mohammed VI à Rabat à 20h00 heure locale (19h00 GMT).