Togo: Nouvelle attaque au couteau déjouée !

Une nouvelle attaque au couteau aurait encore dû se produire dans la journée d'hier jeudi à Lomé, si la gendarmerie nationale n'avait pas pu parvenir à mettre hors d'état de nuire l'élément dangereux en question qui a finalement été abattu par les forces de sécurité.

Communiqué du ministre de la sécurité et de la protection civile

Ce jeudi 21 juillet 2022, aux environs de 05h du matin la gendarmerie a été alertée qu'un individu tentait de poignarder un agent de sécurité qui gardait une boutique de vente de tablettes et d'ordinateurs à hauteur des feux tricolores de Fréau Jardin à Lomé.

Elle a aussitôt dépêché sur les lieux les éléments patrouille dans la zone. Une fois sur place, les éléments ont effectivement aperçu un individu armé de couteau de couteau, menaçant et pourchassant un vigile.

Toutes les tentatives entreprises pour maitriser et interpeler cet individu devenu très violent et plus agressif sont restées vaines. C'est alors qu'un gendarme a dû procéder à un tir de sommation qui malheureusement atteint mortellement le malfrat.

Une enquête est immédiatement ouverte pour faire toute la lumière sur les faits sus-évoqués.

Dans le contexte sécuritaire préoccupant du moment marqué par la recrudescence des actes de criminalité et de terrorisme, le ministre de la sécurité et de la protection civile salue l'intervention des forces qui a permis de mettre hors d'état de nuire cet individu dangereux.

En outre, il encourage toutes les forces à poursuivre avec détermination leur mission de protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national.

Enfin il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et œuvrer aux côtés des forces de sécurité et de défense pour démasquer tout individu mal intentionné qui chercherait à saper l'harmonie et la cohésion sociale dans notre pays.