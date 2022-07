Togo: L'artisanat attire les jeunes

Yacoubou Issaka est un jeune artisantogolais d'une trentaine d'années vivant dans la ville de Kara au nord du Togo.

Personne à mobilité réduite et vivant dans la précarité, il s'est lancé très jeune dans la réparation de ses propres chaussures."Tout est parti du fait que je vis avec un handicap et que quand j'étais tout petit, je n'avais pas d'argent pour aller chez le cordonnier à tout moment. Je réparais mes propres chaussures moi-même. A force de réparer mes chaussures, je commençais par réparer pour les gens qui sont à la maison. Et après ce sont les amis qui amenaient leurs chaussures et c'est comme ça que je me suis lancé dedans."

Passionné et curieux

Yacoubou Issaka a quitté, par la suite, la simple réparation pour s'adonner à la fabrication des chaussures."Quand je vois une chaussure, je me demande, mais comment on a fait ça ? Donc je prends la chaussure, je défais ça. Et j'essaie de recoller. Et à force de faire ça, j'ai pris goût."

Yacoubou confie avoir payé sa scolarité avec les revenus de la cordonnerie. En deuxième année d'anglais à l'université , il a senti le besoin d'aller en apprentissage pour se perfectionner."J'ai arrêté l'université d'abord. Je suis allé chez un monsieur qui fabriquait les chaussures, ceintures, tout dans la maroquinerie."

Le choix des matériaux utilisés, la coupe et la finition sont très appréciés par la clientèle. "Ce sont de jolies chaussures et se sont des chaussures de bonne qualité aussi. La finition, elle est bien", nous dit Ayito Assomé, un client.

Pour Yacoubou, l'artisanat présente beaucoup de défis ; Des défis liés, notamment, au manque de matériaux et à l'absence de considération par certains personnes."Quand tu te retrouves devant une institution bancaire3, par exemple, quand tu dis que tu es fabriquant de chaussures, on doute. On ne te considère plus parce qu'on ne sait pas ce que tu peux faire jusqu'à rembourser le crédit. Or nous, chaque jour que Dieu fait, on gagne. On n'attend pas la fin du mois. Vraiment, ce n'est pas facile mais quand vous vous engagez, ça marche."

Promotion de l'artisanat

Yacoubou a saisi l'opportunité du MIATO, marché international de l'artisanat du Togo, pour exposer des chaussures. L'évènement a regroupé des participants venus de toutes les régions du Togo ainsi que que d'autres pays. Ils ont exposé leurs produits et présenté des produits artisanaux.

"MIATO était initié pour permettre aux artisans de montrer leur génie créateur, de faire des affaires, de faire des rencontres."

Plus de 120 000 visiteurs ont fait le tour des 300 stands en douze jours. La prochaine édition de ce salon est prévu pour 2024.