Afrique: CAF awards 2022 - Sadio Mané à la table des grands

Avec ce sacre logique, Mané, lauréat en 2019, réalise le doublé, puisque les éditions 2020 et 2021 ont été annulées en raison de la pandémie du Covid-19. Un deuxième titre qui propulse un peu plus le joueur passé par Metz parmi les plus grandes légendes du football africain puisqu'il a rejoint Salah, Didier Drogba, Nwankwo Kanu et El Hadji Diouf au palmarès. En revanche, il devra se montrer encore plus performant pour faire aussi bien que Yaya Touré et Samuel Eto'o, quadruples vainqueurs de cette récompense.

Le palmarès depuis 2010

2010 : Samuel Eto'o (Cameroun) 2011 : Yaya Touré (Côte d'Ivoire) 2012 : Yaya Touré (Côte d'Ivoire) 2013 : Yaya Touré (Côte d'Ivoire) 2014 : Yaya Touré (Côte d'Ivoire) 2015 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) 2016 : Riyad Mahrez (Algérie) 2017 : Mohamed Salah (Egypte) 2018 : Mohamed Salah (Egypte) 2019 : Sadio Mané (Sénégal) 2022 : Sadio Mané (Sénégal) Les joueurs les plus titrés 1. Samuel Eto'o (4) : 2003, 2004, 2005, 2010 -. Yaya Touré (4) : 2011, 2012, 2013, 2014 3. Nwankwo Kanu (2) : 1996, 1999 -. El Hadji Diouf (2) : 2001, 2002 -. Didier Drogba (2) : 2006, 2009 -. Mohamed Salah (2) : 2017, 2018 -. Sadio Mané (2) : 2019, 2022

LE PALMARES DES CAF AWARDS 2022

- meilleure joueuse de l'année : Asisat Oshoala (Nigeria, Barcelone) ;

- meilleur joueur de l'année : Sadio Mané (Sénégal, Bayern Munich) ;

- meilleure joueuse interclubs de l'année : Evelyn Badu (Ghana, Sekondi Hasaacas Ladies/Alvaldsnes) ;

- meilleur joueur interclubs de l'année : Mohamed El Shenawy (Egypte, Al Ahly) ;

- meilleure jeune joueuse de l'année : Evelyn Badu (Ghana, Sekondi Hasaacas Ladies/Avaldsnes) ;

- meilleur jeune joueur de l'année : Pape Matar Sarr (Sénégal, Tottenham) ;

- meilleur entraîneur de football féminin de l'année : Desiree Ellis (Afrique du Sud) ;

- meilleur entraîneur de football masculin de l'année : Aliou Cissé (Sénégal) ;

- meilleur club de football féminin de l'année : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) ;

- meilleur club de football masculin de l'année : Wydad Athletic Club (Maroc) ;

- meilleure équipe nationale de de football masculin de l'année : les Lions du Sénégal ;

- lauréat du plus beau but de l'année : Pape Ousmane Sakho (Sénégal, Simba Sporting Club).