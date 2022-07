Afrique: CAN Beach-volley - L'équipe nationale togolaise en plein dans les préparatifs

L'équipe nationale togolaise de beach-volley participe au championnat d'Afrique de la discipline, qui a lieu à Agadir au Maroc. L'événement aura lieu du 25 septembre au 3 août 2022 et se prépare à Lomé, avec les moyens de bord.

Sur la plage de Lomé, Samani Kuami l'entraîneur national de beach-volley conduit les séances d'entraînement avec ses poulains. Chaque jour à partir de 10h GMT, tout le monde y met de sa volonté, pour inscrire le nom du Togo, en bonne place. Le capitaine Florent Apezoumon se confie:

" On a déjà la volonté; on s'applique, on se donne. Malgré le fait que la fédération n'a pas les moyens qu'il faut, on se donne nous-mêmes à fond pour pouvoir, ne serait-ce qu'occuper un bon rang et pourquoi pas avoir la troisième place. "

Pour arriver à ces fins, il estime que l'équipe devrait " sortir et faire des stages, avoir des camps d'entraînement, afin de rehausser le niveau ".

L'entraîneur national Samani Kuami pour sa part dévoile ce qui est mis en œuvre :

" On s'entraîne normalement pour représenter le Togo. On a travaillé l'aspect physique et l'aspect technique. Actuellement, nous en sommes à l'aspect tactique ".

Samani Kuami, mieux que le capitaine de son équipe, vise la première place à l'issue du championnat :

" Pour moi, l'objectif c'est la première place. Au pire des cas, on peut être sur le podium et pour cela, je demande aux autorités de nous aider à avoir les moyens adéquats. Beaucoup de pays se lèvent assez tôt, pendant que chez nous, les sports de main sont oubliés. Que les autorités nous y aident donc pour être au top " a-t-il conclu.