Madagascar: Baccalauréat - Un millier de candidats environ éliminés

Les candidats absents aux épreuves pratiques de l'Éducation physique et sportive n'ont pas été autorisés à composer durant les épreuves écrites au baccalauréat. Leur nombre s'élève à 1 100 pour Tana et ses districts périphériques.

Plus d'un millier de candidats au baccalauréat perdent une année scolaire. Ce sont les candidats absents aux Épreuves physiques et sportives (EPS). Cette absence équivaut déjà à une note éliminatoire et n'a pas permis à ces candidats inscrits à Analamanga de se présenter aux épreuves écrites depuis lundi. Ils sont donc déjà éliminés pour cette session et seront contraints d'attendre l'année prochaine pour repasser cet examen. Selon les données obtenues, 1 100 candidats issus de 19 districts dont Tana-ville et ses périphériques notamment Miarinarivo, Tsiroanomandidy ou encore Antsirabe en sont concernés. Leurs absences aux Épreuves physiques et sportives n'ont pas été justifiées conduisant à leurs pénalisations. Concernant l'effectif des candidats qui ont déserté les épreuves écrites, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) ne dispose pas encore des chiffres y afférentes pour le moment.

2038. C'est le nombre de candidats qui se présenteront aux épreuves théoriques d'EPS demain de 7 à 9h. Les candidats qui y participeront devront se munir d'un certificat médical. Les Sciences économiques et sociales (SES) clôtureront les épreuves demain pour l'enseignement général, les candidats au baccalauréat technique, eux, affronteront encore la deuxième série de leur examen du 25 au 28 juillet. Pour tous les candidats, le Français et les Sciences naturelles sont encore au menu ce jour.

Des sujets à la portée des candidats. Bon nombre d'entre eux ont trouvé les sujets d'examen abordables sauf pour les mathématiques qui ont toujours été leur bête noire. Pour les Sciences physiques d'hier, les candidats ont trouvé les sujets abordables bien que certains d'entre eux ne se soient pas souvenus des formules. " Notre sujet portait sur la radioactivité, l'énergie nucléaire et l'étude des médicaments. Les questions ont été formulées autrement mais je m'en suis bien sorti ", témoigne un candidat pour la série OSE.