Guinée: Une importante déclaration de Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, président du GOHA sur les objectifs de son organisation

Le GOHA fait appel à tous les hommes de bonne volonté pour combattre I'intolérance, l'arbitraire, l'ethnocentrisme, toute forne de racisme et de discrimination, notamment toute atteinte aux notions fondamentales de liberté de commerce et d'industries, de libre circulation des personnes et des biens.

Pour cela, le GOHA s'engage à mener les activtés suivantes:

La publication et la vulgarisation des textes relatifs à l'exercice des activités économiques en Guinée en Afrique et dans le monde;

La promotion et la sécurisation des investissemerts;

La contribution à l'éclosion et au développement du secteur privé en

particulier servir de passerelle de facilitation de la formalisation du secteur infomel

L'appui à linvestissement dans les secteurs productifs

La défense des opérateurs économiques victimes d'injustice et de tracasseries auprès des administrations et toutes autres sources ou organisation;

S'impliquer pour résoudre tout conflit éventuel d'ordre ethnique ou sociopolitique, en faveur de la paix;

Les propositions de réforme règlementaire et législative en vue d'inciter à l'investissement;

Le conseil, l'assistance et l'orientation des opérateurs économiques nationaux

et étrangers lors de leur établissement, Et toutes autres activités liées aux activités ci-dessus énumérées

Le règlement à l'amiable des litiges pouvant survenir entre opérateurs économiques d'une part et entre opérateurs économiques et !'Etat d'autre part.

La protection de l'environnement

La promotion de lagriculture

La médiation entre l'État et les opérateurs économiques dans le respect des droits et procédures en vigueur.

L'initiation et la mise en euvre d'actions humanitairess

Le GOHA a pour objet en outre:

La gestion et le suivi au quotidien du programme du GOHA approuvé par ses organes de direction;

La mise en place et le développement d'une coopération agissante et dynamique avec le gouvernement, les structures de coopération internationale

en Guinée en Afrique et dans le monde et les universités; en particulier le Centre d'APPUI aux Petites et Moyennes Entreprises (CAPME) et la Plateforme du dialogue public-privéé

L'initiation d'études intégrées de marchés porteurs

La mise en ceuvre avec diligence des secteurs choisis pour l'implantation d'unités de production de PMI/PME dans les zones géographiques choisies

par les opérateurs (individuellement ou en synergie)

L'organisation de voyages d'études et des affaires dans les pays de la sous région et en Afrique et dans le monde, dans la perspective d'enrichir les expériences nationales en mattère de gestion

L'évaluation périodique des progrès réalisés et l'identification d'éventuels goulots d'étranglement.

Conakry le 21 août 2022

Chérif Mohamed Abdallah HAÏDARA, président du groupe organisé des hommes d'affaires(GOHA)