Togo: Feu vert à compter de ce jour !

Le Togo et le Maroc ont décidé ce jeudi de passer à une autre étape de leur coopération bilatérale à travers une signature d'accord intervenue entre le chef de la diplomatie togolaise Professeur Robert Dussey et son homologue marocain Nasser Bourita (ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger).

" Chers concitoyens je me réjouis de vous annoncer au nom du Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, qu'à partir de ce jour 21 juillet 2022, tous les Togolais détenteurs du passeport ordinaire de notre pays peuvent rentrer et sortir du Maroc (vice-versa) sans visa. Vive le Togo et vive le Maroc ! ", a écrit M. Dussey sur sa page facebook.

Dans le cadre de cette cérémonie, les deux diplomates ont également procédé, aujourd'hui à Dakhla, à l'inauguration du Consulat Général de la République togolaise.