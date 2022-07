Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Dave Mafoula conteste les résultats de Mossaka 1

Candidat malheureux aux élections législatives des 4 et 10 juillet dans la première circonscription électorale de Mossaka, département de la Cuvette, Uphrem Dave Mafoula a annoncé, le 21 juillet, le recours en annulation des résultats de ce scrutin au cours d'une conférence de presse animée à Brazzaville.

Engagé dans la course sous le label d'indépendant, le président du parti " Les souverainistes " a affronté le député sortant, candidat du Parti congolais du travail (PCT), Oscar Otoka, et l'indépendant Christian Boyembé. Selon les résultats provisoires proclamés par le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka, le candidat du PCT est élu dès le 1er tour avec 65, 29%, suivi de Uphrem Dave Mafoula 29, 92% et Christian Boyembé 4,78%.

" Quant aux résultats des élections, je les ai tout simplement contestés, en saisissant le juge constitutionnel, de qui nous attendons une décision juste ", a annoncé Dave Mafoula.

S'agissant des irrégularités constatées, il a noté la corruption et l'achat de consciences, des menaces et intimidations. A cela, s'ajoutent la confiscation des procès-verbaux par les présidents des bureaux de vote ainsi que le manque de transparence des résultats, sans oublier le vote des étrangers. Des pratiques antidémocratiques perpétrées, selon lui, par son adversaire en complicité avec le président de la Commission locale d'organisation des élections (Colels) et les autorités locales de Mossaka.

" Les Congolais ont retenu de ce scrutin une volonté imposée de manipulation intentionnelle des processus électoraux. Au lieu d'être un moment de sursaut républicain, ces élections n'ont fait qu'amplifier la fracture démocratique et politique dans notre pays. En fait, c'est le rapport élections-paix-sécurité dans notre pays qui vient d'être à nouveau mis à mal ", a-t-il déploré.

D'après lui, le thème de sa campagne : " Ensemble, récupérons Mossaka ", n'était pas provocateur comme le pensent certaines personnes. Quant à l'unité prônée par la partie gagnante, Uphrem Dave Mafouta pense qu'on ne peut pas parler de cette valeur cardinale avec des gens, qui sont à l'origine de la désunion des filles et fils de Mossaka.

Le candidat indépendant a, enfin, expliqué à la presse les raisons de sa détention pendant quelques jours par les forces de sécurité. " Ma plus grande joie aujourd'hui, c'est d'avoir vu toute cette population se mobiliser massivement pour la cause commune du développement de Mossaka. Je ne cesserai de la remercier surtout pour le calme observé jusqu'à présent. Car si je n'étais pas démocrate, en les suppliant de garder leur sérénité, Mossaka serait en feu en ce moment ", a-t-il conclu.