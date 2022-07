Congo-Brazzaville: Droit maritime - Un colloque international en hommage à Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou

Le président de l'Association congolaise de droit maritime(Acodm), Eric Dibas-Franck, a annoncé la tenue le 29 juillet à Pointe-Noire d'un colloque international en hommage à Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, ancien ministre et secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales.

Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a rendu son dernier souffle depuis le 14 mars à Paris. L'illustre disparu, qui a marqué la vie politique et l'univers maritime non seulement au Congo, mais aussi en Afrique, sera au cœur d'un colloque international dans la ville océane.

Axé sur les thèmes " Dix ans du code de la marine marchande de la Cemac révisé le 22 juillet 2012 " et " les quarante ans de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ", ce colloque entend contribuer à immortaliser le parcours, les idées et les méthodes de ce personnage, expert dans le domaine maritime.

Une vingtaine d'intervenants composés d'enseignants de l'Université Marien-Ngouabi, des avocats et d'éminentes personnalités étrangères est attendue à cette rencontre à l'issue de laquelle il est prévu la présentation d'un documentaire portant sur l'œuvre du ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou.

Ce colloque s'adresse à tous ceux qui s'intéressent aux questions maritimes, notamment les enseignants de droit, magistrats, avocats, notaires, huissiers de justice, greffiers, investisseurs ainsi que les étudiants.

Pendant cette activité, les participants se fixeront aux questions juridiques de l'heure ayant trait à la maritimisation de l'économie et y apporteront des réponses qui feront l'objet de publication dans les actes du colloque.

En effet, c'est dans le cadre de la double célébration du code communautaire de la marine marchande de la Cemac révisé le 22 juillet 2012 et des quarante ans de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 que se tiendra ce colloque.

Cette activité a pour objectif général de faire le bilan des deux conventions maritimes et de susciter des réformes pertinentes. Ce colloque est une initiative centrée sur la dynamique du droit maritime communautaire, sa vulgarisation et les perspectives que offre la convention des Nations unies sur le droit de la mer aux Etats en général et au Congo en particulier. Cette initiative est née de la volonté de s'approprier davantage ces deux instruments pertinents.

Notons que Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou est auteur de plusieurs publications, parmi lesquelles "Pour un système concerté de contrôle des navires en UDEAC" en 1994, "Contribution pour une relance et revalorisation de la pêche maritime industrielle au Congo", en 1994, "Anatomie d'une hérésie en mer" en 2002,"Contribution à la connaissance de l'exploitation des droits de trafic maritimes" en 2002, "Le Congo adhère aux conventions maritimes (courrier des transports)", août 2002, "Le Congo et le Code ISPS "en 2004, "Le contrôle des marines par l'État du port : expérience et contributions congolaises" en 2004.

L'Acodm a pensé lui rendre un hommage méritant en sa qualité de secrétaire permanent, du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales et d'ancien ministre des Transports maritimes et de la Marine marchande, mais également, président d'honneur de cette association.