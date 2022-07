Congo-Brazzaville: Divertissement - Canal Comedy Club pose ses valises à Brazzaville

Le célèbre programme de téléréalité produit par le groupe audiovisuel Canal+ a procédé, le 15 juillet, à Brazzaville, à l'enregistrement de son émission devant un public ultra motivé et interactif.

Depuis son lancement sur les bouquets Canal+, l'émission Canal Comedy Club a, pour la première fois, exploré et mis en exergue l'univers humoristique congolais en général et brazzavillois en particulier. Au départ, plus de deux cents jeunes artistes comédiens ont participé au casting et seulement vingt et un ont été retenus et enflammé la soirée consécutive à l'enregistrement de l'émission.

Plusieurs thèmes et sujets ont été abordés lors de cette soirée pleine de gaieté, d'édification et de conscientisation au profit du public qui avait pris d'assaut le lieu de l'activité. Cette émission qui est diffusé sur Canal+ met en exergue les jeunes comédiens africains. Elle a tenu ses promesses à Brazzaville.

" Nous savions que le Congolais est très créatif, ouvert et drôle. C'était confirmé ce soir puisque ces jeunes qui, pour la plupart, découvrent la scène humoristique ont bien assuré et c'était fantastique. L'objectif est de donner la chance à tout le monde. Voilà pourquoi nous venons vers les artistes. En tout cas, je vous assure qu'on avait du mal à faire le choix car ils sont tous magnifiques ", a indiqué le maître de cérémonie et l'un des grands humoristes congolais, Weilfar Kaya.

Selon le directeur des magazines à Canal+, Frédéric Dezert, ce programme pourrait être diffusé dans les prochains mois, notamment en septembre. Il a, par ailleurs, ajouté que le Congo a beaucoup de jeunes talents. Par la même occasion, ce faiseur des stars a rassuré que Canal Comedy Club viendra encore au Congo.