Congo-Brazzaville: Assistance sociale - Des produits de première nécessité remis aux triplés

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a remis le 21 juillet un don de produits de première nécessité aux nouveau-nés à l'hôpital général de Djiri, dans le 9e arrondissement de Brazzaville.

Le don a été composé de layettes, produits laitiers, des savons de linge et une enveloppe financière dont le montant n'a pas été révélé.

Les triplés sont nés par césarienne, le 10 juillet, jour des élections législatives et locales au Congo. Il s'agit de deux garçons et d'une fille. A la naissance, les deux premiers ont pesé chacun 1,800 kg et le troisième 2,150 kg.

A ce jour, les nouveau-nés se trouvent au service de néo-natologie et bénéficient d'une prise en charge multidisciplinaire de qualité.

En effet, les parents leur ont attribué des prénoms du couple présidentiel ainsi que celui du ministre de la Santé ( le premier enfant Denis, le deuxième Gilbert et la dernière Antoinette).

D'après les informations reçus à hôpital, la jeune fille-mère agée de 35 ans présentait une grossesse à risque avec une hypertension chronique qui s'était compliquée d'une pré-éclampsie sévère (un risque élevé avec de crises convulsives et de coma).

Le ministre a expliqué, après sa visite des triplés, qu'il était venu voir comment se portait la maman et les triplés. A cet effet, il a apporté sa solidarité et ses présents pour assister et accompagner la famille.

" Grâce à la technologie, toute l'équipe compétente a été avertie de l'arrivée des triplés. Ce cas est particulier, car nous avons constaté depuis le 10 juillet avec les médecins que la mère se trouvait dans un état critique. Il fallait agir pour sauver la mère et ses enfants ", a-t-il indiqué, ajoutant que " le couple bénéficie des frais d'hospitalisation à la charge de l'Etat ".

Il a lancé un appel de solidarité à toute personne de bonne volonté d'apporter assistance à cette famille qui vient de s'agrandir.

Selon le ministre, le vœu d'avoir un emploi évoqué par la jeune fille-mère sera examiné.