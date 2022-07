Congo-Brazzaville: La nuit du théâtre - La 4e édition aura lieu le mois prochain

Organisé par le Group Elikia Congo, l'événement se tiendra le 14 août dans l'amphithéâtre de Sueco, au Centre-ville, avec à l'honneur la troupe de théâtre de la S/S CBE de Mpaka qui jouera la pièce intitulée "L'héritage". Outre le théâtre, le public aura aussi droit à l'humour et à la musique avec des artistes talentueux de la place, à savoir le chantre de l'Eternel Berger Dimina, l'artiste musicienne Cherunelle Loussakoumounou, l'humoriste Axel Baye et le grand rappeur et chanteur Ya Benzo. La 4e édition de la nuit du théâtre donne encore l'occasion aux ponténégrins de revoir la troupe de théâtre de la S/S CBE de Mpaka, (une des plus talentueuses de la ville), qui a déjà remporté des prix sur la scène dans la pièce intitulée "Héritage", une œuvre qui relate des insolites congolais (us, coutumes et autres).

Cette 4e édition de la nuit du théâtre promet des surprises. Par ailleurs, Perphety Christ Dianz Tsayi, responsable de la communication de l'événement a encouragé les ponténégrins à l'achat des tickets qui donneront droit à des réductions, notamment pour des consultations et soins buccodentaires, confections de vêtements et soins esthétiques dans des structures de la ville.

Cet achat de ticket est aussi une manière d'accompagner la culture en général et l'évènement la nuit du théâtre en particulier. Le public peut s'en procurer ( les tickets) dans des lieux tels que la bibliothèque et le cyber café de Sueco et au local S/S CBE de Mpaka et participer à cet événement pour être déjà dans l'ambiance de la fête du 15 août, jour de la célébration de l'indépendance du pays.