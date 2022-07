Afrique Centrale: Les touristes étrangers saluent la paix en Angola

Huambo — Le coordinateur de la délégation des touristes étrangers en visite en Angola, Nicolas Southens, a salué ce mercredi, à Huambo, la contribution de la paix et de la réconciliation nationale dans le développement et la promotion du tourisme dans le pays.

Se confiant à la presse, à l'issue d'une visite de deux jours de 26 touristes étrangers de Dar Es Salaam, en Tanzanie, dans la ville de Lobito, province de Benguela, et à Huambo, Nicolas Southens a déclaré que le groupe avait vu de nombreuses avancées réalisées par les Angolais après la période de guerre, qui a duré près de 30 ans.

Il a déclaré qu'avant d'arriver sur le sol angolais, plus précisément dans les provinces de Moxico, Bié et Huambo, la délégation touristique avait une vision très différente de l'Angola, compte tenu des informations sur les conséquences du conflit armé.

Cependant, il a déclaré avoir constaté des avancées significatives et un engagement sérieux du Gouvernement angolais pour reconstruire le pays, dans le but d'effacer les images négatives laissées par la guerre et de garantir la stabilité socio-économique.

Il a mis en relief le chemin de fer de Benguela et les infrastructures réhabilitées et construites par le Gouvernement dans les provinces de Moxico, Bié et Huambo grâce à la paix effective en Angola.

Nicolas Southens, de nationalité sud-africaine, a ajouté qu'en plus du développement social, l'environnement pacifique a suscité l'intérêt des touristes étrangers à visiter l'Angola, dans le but d'en savoir un peu plus sur son histoire et les us et coutumes du pays.

"C'est pour cette raison que nous avons décidé de venir en Angola, car nous savons qu'il est en paix et que nous pouvons nous déplacer en toute tranquillité", a-t-il déclaré.

Il a appelé les Angolais à participer, activement et pacifiquement, aux élections générales du 24 août, afin d'élire les futurs dirigeants, pour donner une continuité aux actions de développement du pays.

Il a dit qu'il espérait que les élections se dérouleraient dans un climat de paix et d'harmonie, car c'est un facteur très important pour le renforcement de la démocratie africaine.

À son tour, le chef du département local du Tourisme, Anilson Ernesto, a déclaré que la visite de touristes étrangers dans le pays, la deuxième après 2019, est le résultat de l'atmosphère de paix et de tranquillité que le pays vit depuis 20 ans.