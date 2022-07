Maroc: Phase III de l'INDH, un processus de développement renouvelé pour consolider les acquis et impulser le capital humain

Rabat — En entamant sa troisième phase, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) entre de plain-pied dans une nouvelle étape axée sur la consolidation des acquis et l'impulsion du capital humain et des potentialités des générations montantes. La troisième phase (2019-2023) de ce chantier social d'envergure lancé par SM le Roi Mohammed VI le 18 mai 2005 vise essentiellement à accélérer la cadence de réalisation des différents projets programmés dans le cadre des deux précédentes phases, afin d'atteindre les objectifs fixés et ce, à travers des approches innovantes qui conduisent à une meilleure perspective du développement humain dans sa dimension durable.

Elle bénéficie d'un financement de 18 milliards de dirham (MMDH) sur 5 ans, réparti de façon équilibrée entre quatre programmes: la réduction des déficits en infrastructures et services sociaux de base, l'accompagnement des personnes en situation de précarité, l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes et l'impulsion du capital humain des générations montantes.

Outre la réduction du déficit socio-économique, la facilitation de l'insertion économique et la préservation de la dignité des catégories vulnérables, cette 3ème phase de l'INDH vise aussi à consolider les acquis tout en luttant contre les contraintes au développement.

Cette phase s'appuie sur des innovations importantes au niveau de la gouvernance en vue d'améliorer l'efficacité et la qualité des prestations fournies, tout en garantissant davantage de transparence et d'encadrement aux interventions des différents acteurs.

Dans ce sens, Abdelhafid Adminou, professeur de Droit public à l'université Mohammed V de Rabat, a relevé que la phase III de l'INDH se caractérise par un changement majeur pour palier au déficit enregistré en matière d'accès des citoyens, notamment ceux en situation précaire, aux droits économiques et sociaux, dont les infrastructures, les services de santé et l'enseignement et tout ce qui permet aux populations, en particulier dans les régions à faible taux de croissance, d'accéder aux services de base.

Dans une déclaration à la MAP, l'universitaire a fait observer que cette phase est axée sur la gouvernance à travers, d'abord, la gestion transparente des ressources, la garantie de la convergence entre les différents programmes de l'INDH, mais également avec les différentes interventions des autres acteurs publics, à même de permettre aux catégories vulnérables notamment en milieu rural d'accéder aux services et droits fondamentaux, en particulier économiques et sociaux.

Par ailleurs, l'INDH a mis en place dans l'ensemble du territoire national une centaine de plateformes pour faciliter l'insertion des jeunes, dont la première a été inaugurée en février 2020 par SM le Roi à Aït Melloul.

Depuis son lancement, l'INDH a œuvré pour le développement de l'économie sociale et la valorisation des ressources et potentialités des différents secteurs de même qu'elle a contribué à capitaliser sur plusieurs acquis, permettant ainsi d'améliorer les conditions de vie de la population cible, à travers des activités génératrices de revenus et d'emplois.

L'INDH constitue ainsi un exercice par excellence en matière de gouvernance pour la réalisation du développement souhaité et la préservation de la dignité des citoyens, a affirmé, de son côté, l'universitaire Mohamed El Ghali, directeur du Laboratoire de recherches juridiques et d'analyse des politiques à l'université Cadi Ayyad de Marrakech, notant que la phase III s'est focalisée sur les acquis des deux précédentes phases, outre le traitement des causes du retard enregistré en matière de développement humain.

Pour l'universitaire, cette 3ème phase a constitué un saut qualitatif à travers l'adoption d'une nouvelle méthodologie axée sur la dimension humaine en harmonie avec le rapport sur le nouveau modèle de développement.

A cet égard, M. El Ghali a souligné que les différents programmes réalisés dans le cadre de cette phase ont été axés sur les moyens nécessaires pour surmonter les contraintes entravant la réalisation d'un développement humain et la préservation de la dignité des citoyens, appelant toutes les composantes de la société civile à accompagner ces efforts pour la réalisation des objectifs de cette phase.

Le comité de pilotage de l'INDH a tenu, en mai dernier à Rabat, une réunion qui a coïncidé avec le mi-parcours de la phase III de l'Initiative.

Lors de cette réunion, les membres du comité ont débattu de l'état d'avancement de la mise en œuvre des programmes de l'INDH, de même qu'ils ont examiné les nouvelles propositions visant à renforcer la convergence entre les différents intervenants.

A cette occasion, l'accent a été mis sur les réalisations des trois dernières années qui ont confirmé que la phase III de l'INDH a créé une nouvelle dynamique de développement humain au Maroc, ce qui a permis de préserver les acquis des deux précédentes phases.

A cette occasion, l'accent a été mis également sur les progrès accomplis en matière de généralisation de l'enseignement préscolaire dans les zones rurales grâce à un partenariat établi entre l'INDH et le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Ce partenariat a permis une hausse du taux de scolarité des enfants, passant de 47% en 2018 à 73% en 2021. Cette progression a été plus perceptible en milieu rural, avec un taux qui est passé de 33% à 62% (plus de 137.000 enfants) depuis le lancement de la phase III.

Par ailleurs, la mise en œuvre du dispositif de santé communautaire - créé pour faciliter l'accès de la population démunie aux prestations de santé et pour lutter contre la mortalité infantile et maternelle, la malnutrition et le retard de croissance - connaît un développement remarquable, notamment avec l'activation de ce dispositif dans trois régions prioritaires, en dépit des répercussions négatives de la Covid-19.

Depuis son lancement, l'INDH a permis à des millions de citoyens de bénéficier de plusieurs chantiers et projets à caractère social et humain dans l'ensemble des régions du Royaume, dans le cadre de ce chantier Royal qui jouit de la confiance des citoyens et qui est salué par la communauté internationale, eu égard au rôle de cette expérience pionnière en matière de réalisation de la justice sociale et territoriale et de préservation de la dignité de la population.