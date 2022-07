Congo-Brazzaville: Football - Delvin Ndinga heureux dans un club d'où il rêve... de partir !

On peut avoir du talent, avoir gagné 4 championnats nationaux, 3 coupes nationales, avoir soulevé le trophée de la CAN junior, porté 56 fois le maillot de la sélection nationale de la République du Congo et se retrouver à 34 ans déjà sur la touche. Mais ce n'est sans aucun doute que pour mieux rebondir !

C'est après le 1er entraînement et le stage de cohésion de l'UNFP Football Club, un stage intensif avec au programme un challenge rameur en équipe, un parcours acrobranches, une séance de boxe, un escape game et un traditionnel parcours du combattant auxquels il n'aura pas pris part, que l'ex-international congolais, Delvin Ndinga, aura rejoint le 25 juin l'Union nationale des footballeurs professionnels Football Club, une structure française dédiée à la préparation des joueurs professionnels libres de tous contrats et en recherche d'un club.

Car si le Congolais natif de Pointe-Noire est nanti d'un riche palmarès (victoire en Coupe d'Afrique des Nations Junior, vainqueur du championnat de Grèce, du championnat de Ligue 2 avec l'A.S. Monaco en 2013, vainqueur du championnat de Russie en 2014 et auteur d'un doublé coupe championnat en 2015, avec l'Olympiakos, vainqueur de la coupe de Russie en 2015 et 2017 avec le Lokomotiv Moscou), Delvin Ndinga est aujourd'hui sans club.

A 34 ans, celui qui compte 56 sélections avec les Diables Rouges n'entend pas raccrocher les crampons et se prépare donc un club très à part où l'entraîneur Patrice Beaumelle et son staff, tous sans club, rêvent de voir partir ces joueurs libres au cours de cinq semaines de préparation programmées.

Certains, à peine arrivés, refont leur sac pour un autre ailleurs comme le gardien Zacharie Boucher ayant signé quelques jours après le début du stage au Sporting Club de Bastia, une chance que n'a pas encore eue le milieu défensif congolais. Pas de quoi désespérer car, au stage de l'UNFP, 70 à 80% des joueurs retrouvent un contrat. Les places y sont donc chères et plus de 80 pros ont postulé pour un peu plus d'une vingtaine de joueurs retenus.

Au programme des entraînements, des matchs amicaux mais pas que. L'UNFP propose, en effet, avec l'aide de juristes, une information juridique de qualité rappelant les règlementations en vigueur en matière de contrat, que ce soit pour les joueurs ou les agents sportifs, elle organise également une formation média training pour mieux répondre aux questions des journalistes et valoriser l'image des joueurs, des séances, vidéos. Un vrai club pro aux allures de cour de récréation, tant l'ambiance y est bonne !

N 18 floqué sur le dos, brassard de capitaine sur le bras, Delvin Ndinga a la volonté de briller pour les 7 matches amicaux de cette préparation estivale avec des oppositions face à des clubs de L1 et L2. Battu 1-0 par Valenciennes FC, battu encore par le FC Sochaux-Montbéliard 3-1 puis par Clermont-Foot 4-2, l'UNFP a enregistré sa 1ère victoire (2-1) contre le Paris FC.

Ce 20 juillet, Delvin Ndinga évoluera contre l'A.J Auxerre, club fraichement promu en Ligue 1 pour la saison 2022/2023. Il se rappellera forcément de ses débuts à Auxerre qu'il avait rejoint après son départ des Diables Noirs de Brazzaville en 2005, intégrant tout d'abord le Centre de formation puis signant son 1er contrat professionnel en 2007. La boucle est encore loin d'être bouclée.