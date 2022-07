Congo-Brazzaville: Interview. Ted Nzougani Mambazila - " J'aimerai faire connaître mon pays à travers ma musique "

interview

Ted Loïc Nzougani Mambazila, de son nom d'artiste Simko, est un jeune musicien congolais qui se distingue depuis peu dans la sphère musicale nationale. Animé par le désir de porter haut le savoir-faire congolais, il travaille d'arrache-pied en aiguisant sans cesse son talent, avec récemment un single sur le marché " Azalaki " et une sélection au Prix découvertes RFI. Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Pourquoi vous êtes-vous lancez dans la musique ?

Ted Loïc Nzougani Mambazila (TLNM) : J'aimerai faire connaître mon pays. Je suis un acteur de l'art. Notre musique est connue, certes ! Mais à quelle échelle ? Généralement, ce sont les musiciens d'autres pays qui raflent les trophées majeurs dédiés à la musique. C'est frustrant ! J'aimerai que les choses changent ! c'est entre autre raison qui m'a amené à faire de la musique.

L.D.B.C. : Quel est votre style de musique de prédilection ?

T.L.N.M. : Je pratique l'afropop. C'est en fait un style de musique qui associe le pop américain et africain.

L.D.B.C. : Pourquoi l'avoir choisi alors qu'il existe plusieurs autres styles musicaux ?

T.L.N.M. : Ce style de musique fait intervenir beaucoup plus la guitare et le piano. C'est ce qui me plaît le plus dans ce style de musique. Mais je vise toujours l'originalité.

L.D.B.C. : Comment faites-vous pour ressortir cette originalité dans votre musique ?

T.L.N.M. : Je travaille dur. Je passe plus mon temps au studio. Je me bats à donner le meilleur de moi-même. Je ne m'accorde pas de répit quand je dois atteindre un objectif quelconque, surtout ceux en rapport avec ma passion, la musique.

L.D.B.C. : Est-ce que ce n'est pas de l'affirmation gratuite ? Pourquoi le dites-vous ?

T.L.N.M. : J'ai déjà été approché par quelques producteurs de la musique africaine, en l'occurrence Roméo Kouakou, le directeur de trace Côte d'Ivoire. Lors de notre échange, il m'a fait des compliments au sujet de mon travail musical. En plus de cela, cette année, j'ai eu la joie de voir ma candidature au prix découvertes Rfi être retenue. Ce n'est pas rien !

L.D.B.C. : Dans votre jeune carrière, qu'avez-vous déjà réalisé ?

T.L.N.M. : J'ai déjà réalisé une mixtape, un album solo intitulé " first time " et une poignée de single.

L.D.B.C. : Quel est votre plus grand rêve ?

T.L.N.M. : J'aimerai devenir une grande star de la musique dans le monde.

L.D.B.C. : Quel est votre dernier mot ?

T.L.N.M. : Je suis convaincu d'une chose : chacun de nous possède un talent. Afin de mieux l'exploiter, il faut non seulement l'identifier, mais aussi et surtout le travailler. Ne gâchez pas le vôtre ! Ne perdez pas non plus le temps !