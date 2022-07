Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - " Surprise Kapangala " de Werrason

" Surprise Kapangala " fait partie des œuvres remarquables de Werrason. Extrait de l'album " Les anges adorables volume 1 " paru en 1994, en format 33 tours, sous les auspices du label " Sonodisc ", dont la référence est LPS 880, ce morceau a eu un écho favorable auprès du public congolais et d'ailleurs.

Pour mieux cerner la profondeur des paroles du premier chant de cette mélopée, nous nous appuyons sur l'assertion de Paulo Coelho de Souza, romancier, journaliste et interprète brésilien qui affirme : " L'ennemi n'est pas celui qui te fait face l'épée à la main, c'est celui qui est à côté de toi, le poignard dans le dos ".

" Mokili monde ya surprise mama ngai na yebaki te, baninga nakomisa ba ndeko nde banguna na ngai, batiela ngai mitambo nzela nyonso, baluka vie na ngai ebeba ". " Le monde est plein de surprise, je ne savais pas. Les amis que j'ai adoptés comme mes frères, ce sont eux mes ennemis. Ils me tendent des pièges espérant que ma vie chancelle ".

En outre, dans le deuxième chant, l'auteur déclare que Dieu a distribué à tout homme des dons et c'est à l'homme de se débrouiller pour avoir de quoi manger, car le temps de la manne est révolu. En le faisant, ils n'auront plus à jalouser ceux qui se tuent au travail et qui réussissent.

Dans cette œuvre, on peut apprécier la voix de Werrason qui exécute le solo vocal. Voici la line up de cet album dont les musiques de toutes les chansons sont l'œuvre d'Alain Prince Makaba : Didier Massela à la basse ; Patient Kusangila à la rythmique ; Alain Prince Makaba, Burkina Faso Mbokaliya et Fi Carré Mwamba à la guitare solo ; Titina Mbwinga Alcapone à la batterie ; Ali Mbonda aux congas ; Alain Prince Makaba au synthétiseur ; J.B Mpiana, Blaise Bula, Adolph Domiguez, Aimélia Lias, Nana Sukali et Werrason au chant ; Roberto Ekokota à l'animation.

Né le 25 décembre 1965 à Kikwit en République démocratique du Congo, Noael Ngiama Makanda, dit Werrason, a démarré son parcours musical dans la chorale de la Communauté baptiste au Congo dans la commune de Bandalungwa. Il est à la genèse de " Wenge Musica " jusqu'à la scission du groupe en deux.

Avec Didier Massela et Adolphe Domiguez, ils créeront " Wenge Musica Maison Mère ". C'est à partie de ce moment que son leadership va véritablement s'affermir. Il va dénicher les talents et les fait éclore.

C'est par lui que plusieurs jeunes musiciens et chanteurs ont été découverts au grand jour. Chanteur baryton, il a en son actif plusieurs titres. Ses deux albums " Kibuisa Mpimpa " et " Témoignage " ont fait la part belle dans le gotha musical congolais. Il s'est produit dans plusieurs scènes internationales, notamment le Zénith de Paris, le palais omnisports de Paris-Bercy, etc. le 30 juin de cette année, les mélomanes ont eu le bonheur de revivre encore " Wénge Musica " en concert au stade des Martyrs.