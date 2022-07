Congo-Brazzaville: A la rencontre de... - Me Fay Atinevy Mpini, la plus jeune ceinture noire du Congo

Agé de 11 ans seulement, Me Fay Atinevy Mpini arbore déjà la ceinture noire de Nihon taï-jitsu/taï-jitsu, un sport de combat qui englobe plusieurs styles des arts martiaux. Nombreux sont ceux qui se demandent toujours comment ce jeune pratiquant a pu gravir les échelons afin d'atteindre aussi tôt le sommet de ce sport au niveau national. Fervent pratiquant du de nihon taï-jitsu/taï-jitsu et membre actif de l'association éponyme, Me Fay qui se dit toujours capable de justifier ses attributs est né et grandi dans un environnement de sports de combat.

Malgré sa petite taille, ce maître mérite tout le respect comme tous les autres maîtres par les moins gradés quel que soit leur âge ou gabarit. Celui qui a obtenu son certificat d'études primaires élémentaires en ce mois de juillet vise très loin. Il estime, un jour, devenir champion du monde. Fils du président de l'Association congolaise de Nihon taï-jitsu/ taï-jitsu et plus gradé de ce sport au Congo, cet enfant maître mise sur sa simplicité pour gravir encore les échelons de ce sport. " Mon parcours est normal comme tout autre et je fais la fierté de mon père et toute ma famille.

J'ai eu la chance d'être le fils d'un maître qui est le responsable de ce sport au Congo. Mon père est également le fondateur de la grande école Cœur de lion qui a donné la naissance à la majorité des ceintures noires de Nihon taï-jitsu/ taï-jitsu au Congo. Donc, j'ai commencé à aller avec mon père aux entrainements à 8 mois ", a expliqué Me Fay Atinevy Mpini.

Il est déjà champion du Congo dans sa catégorie et deux fois champions de Brazzaville en 2021 et 2022, notamment en kumité et kata. Pour faciliter la réalisation de ses rêves, il a lancé un club (Nihon taï-jitsu Amour) qu'il dirige normalement depuis quelque temps.