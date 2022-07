Congo-Brazzaville: Livres - Echanges sur l'anthologie " Congo Rêve Solidaire "

Une causerie a été animée, le 20 juillet, au musée Cercle africain sur l'anthologie "Congo Rêve Solidaire" parue en 2021 aux Editions +. Sous la coordination des poètes Jean-Blaise Bilombo-Samba et Huppert Laurent Malanda, quarante-huit créateurs et poètes congolais ont écrit des textes pour illustrer les 60 ans de l'indépendance du Congo matérialisant ainsi la place indéniable de la poésie dans le pays. L'ouvrage a été illustré par huit peintres de l'Ecole de peinture de Poto-Poto.

En présentant l'anthologie, Jean-Blaise Bilombo Samba a dit que l'anthologie qui ressasse un maximum d'informations sur les 60 ans d'indépendance du Congo a rencontré l'adhésion de plusieurs poètes, personnalités et amis des belles lettres qui ont contribué à sa réalisation comme Marie-Léontine Tsibinda, André Patient Bokiba, Alima Madina, Pierre Tsemou, Maha Lee Cassy, Matondo Kubu Turé, Jean-Pierre Heyko-Lekoba, Florent Sogni-Nzaou, Gabriel Ojoundji, Pr Théophile Obenga...

Des créateurs littéraires ont énormément apporté à l'ouvrage. " Le grand chant de liberté s'entend dans la respiration des fleuves et des forêts ainsi que dans toutes les questions, les révoltes et l'espérance d'une humanité de vie et de combat. Une forte diversité a permis à ce grenier bantou de mutualiser des imaginaires des plus jeunes, des plus authentiques féminins et féministes et des plus expérimentés pour œuvrer à une symphonie majeure autour de l'idée de nation ouverte à un universel latéral ", est-il écrit en quatrième de couverture. Signalons que quatorze créateurs et poètes de Pointe-Noire (Huguette Ganga Massanga, Nicole Mballa Mikolo, Natacha Christelle Makoumbou, Yvon Wilfried Lewa-Let Mandah, Xavier Dianga Mabika, O. Mbou Makita, Rony Makosso, Emmanuel Mankou, Alphonse Chardin Nkala, Chrysler Tati, Jean-Baptiste Tati Utaliane) y ont pris part.

Nombre d'entre eux ont déclamé les poèmes devant l'assistance qui a suggéré qu'une présentation plus large soit faite de l'anthologie dans les établissements scolaires et autres lieux de culture ou du savoir. Après l'activité, un recueillement a eu lieu au cimetière municipal de Vindoulou sur la tombe de l'écrivain Georges Mavouba Sokate, decédé le 20 juillet 2020 à Pointe-Noire à 71 ans.