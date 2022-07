Afrique: Sport - A Rennes, l'autre Coupe d'Afrique des nations

En Bretagne, dans le nord-ouest de la France, le Congo Brazzaville s'est hissé en 8e de finale de la CAN. Il aura été question de football, de fête, de ferveur populaire, d'amour et de partage. Un peu de douceur dans un monde de buts ! Du 9 juin au 10 juillet, c'est une autre Coupe d'Afrique des nations, rassemblant 24 nations, qui s'est déroulée en France pour la CAN-R 2022 de Rennes. Plus d'un millier de joueurs africains, du simple joueur amateur au professionnel de Ligue 1, s'est en effet disputé la troisième édition de cette compétition dont on doit l'initiative au Camerounais Hermann Tchamba, organisateur de l'événement depuis 2020.

Dans la cité bretonne, l'ambiance aura été avant tout festive suscitant une véritable ferveur populaire. Mais si la CAN-R s'avère être une compétition fraternelle avant tout, chaque nation aura défendu malgré chèrement ses couleurs à l'image de la République du Congo.

Héritant du groupe F, en compagnie de la Guinée équatoriale, de l'Algérie et de la Mauritanie, la République du Congo aura su se hisser à la seconde place du groupe, derrière la Guinée équatoriale, se qualifiant ainsi pour les 8e de finale. Hélas, emmenée par son capitaine Marthyns Bayina Ensabi, qui au cours de cette CAN-R aura signé dans le club de régional 2 La Vitréenne, l'équipe du Congo Brazzaville aura dû baisser les armes face à la sélection de Djibouti en s'inclinant 3 buts à 2. Dans une ambiance surchauffée au Stade Roger Salengro, le Maroc aura, quant à lui, eu recours à la séance de tirs aux buts pour triompher de l'Angola en finale de cette coupe et conserver ainsi son titre obtenu lors de l'édition précédente.

L'Organisation CAN de Rennes, soutenue par des joueurs professionnels comme l'international ghanéen Kameldeen Sulemana, le franco-nigérien Lesley Ugochukwu, le gardien de but Alfred Gomis, international sénégalais, ou encore Loum Tchaouna, jeune international français du Stade Rennais, aura eu à cœur de rappeler que cette compétition est avant tout amour et partage, dans un esprit de vivre ensemble sans distinction d'origine et de nationalité, avec en filigrane la volonté de participer à l'éradication du racisme et de la violence dans les stades de football.