Congo-Brazzaville: Camp de vacances - La FSU-Congo à la manœuvre pour des congés pédagogiques et ludiques

Depuis le 2 juillet jusqu'au 10 septembre, la Fondation Solidarité universelle Congo (FSU-Congo) organise à Brazzaville un camp de vacances en vue de permettre à la jeunesse de s'occuper autrement durant ces congés scolaires à travers une panoplie d'activités en lien avec la cohésion et le progrès social.

Selon la présidente de la FSU-Congo, Axence Meg Jim Monafi, le camp des vacances organisées (CVO) vise concrètement à favoriser la promotion du sport, de la culture et du tourisme. Par ailleurs, le rendez-vous tend à aiguiser le désir de comprendre, d'expliquer, d'apprécier toutes les aménités offertes par les ressources locales. " L'organisation du CVO consiste également à faire du sport un pilier d'éveil, du changement des mentalités auprès de la jeunesse et des enfants, un pilier de la paix, du vivre ensemble, de s'inscrire dans une action citoyenne et patriotique ", a-t-elle ajouté.

Pour participer au camp de vacances organisées, il faut au préalable s'inscrire moyennant des frais et s'acquitter d'une somme déterminée à la fin du mois. Les enfants qui y sont admis devraient avoir un âge compris entre 4 et 18 ans. Les activités journalières se dérouleront dans deux sites et sont pour la plupart du temps prévues entre 7 et 18 heures.

S'adressant à la jeunesse congolaise, Axence Meg Jim Monafi a dit que les enfants sont l'avenir du pays. Les jeunes ont besoin d'être formés et amenés à cultiver des qualités comme l'abnégation, la patience et la vertu avant de prendre la relève des adultes actuels. Créée le 4 février 2009, la FSU-Congo a mis en place le concept afin de booster l'apprentissage du service, du volontariat et de l'amour du pays.