Algérie: Oran - Plusieurs stars algériennes de l'humour programmées à la 2ème édition du festival du rire

Oran — Comédiens et humoristes animeront jeudi soir à Oran la deuxième édition du Festival du rire d'Oran, a annoncé Allaoui Moulay Abdellah, directeur de la société "G l'impression", organisatrice de la manifestation.

M. Allaoui Moulay a confirmé, lors d'une conférence de presse tenue à l'Hôtel Méridien, dont la salle de spectacle abritera cette manifestation, la participation, à cette nouvelle édition, de plusieurs stars de l'humour et du rire, festival organisé après une interruption de trois ans en raison de la pandémie du coronavirus. Parmi les invités figurent Abdelkader Secteur, Wari Nichane, Redouane Bahache, Hamidou Lahlou, Fodil Kaïbo et Zakaria Khelil, en plus de Moh Milano.

De son côté, Ramadhan El-Djazaïri, un cadre d'une société parmi les organisateurs de l'événement, a fait part de la diffusion de ces spectacles sur la plateforme (Anaflix), créée en 2018 et qui sera réactivée pour permettre au plus grand nombre de personnes intéressées de suivre les spectacles du festival.

L'humoriste Abdelkader Secteur a exprimé sa satisfaction de se retrouver en Algérie et de participer aux événements culturels et artistiques "qui visent à apporter de la joie et du plaisir aux spectateurs, après une période difficile en raison de la pandémie de la Covid-19".

Pour sa part, Zoubir Belhor, humoriste également a fait part de ses attentes quant au succès de cette manifestation qui a "ouvert la voie à de jeunes artistes talentueux et permis l'augmentation du nombre de représentations proposées au public".