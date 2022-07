Sénégal: Législative Campagne, Louga - Le candidat de Naataangue Askan wi promet d'être un député modèle

La tête de liste départementale de la coalition Naataangue askan wi à Louga, Mouhamadou Moustapha Seck, promet s'il est élu d'être un " député modèle " pour apporter un changement à l'Assemblée nationale.

" Nous voulons être un député modèle qui a de l'éthique et de la déontologie pour apporter un changement au niveau des législations et lois de ce pays. Nous voulons proposer des lois claires qui vont mettre fin à toute cette polémique autour du troisième mandat, de l'homosexualité et du foncier", a-t-il dit.

S'exprimant lors d'un entretien avec la presse, M. Seck a souligné que sa coalition souhaite aussi à l'hémicycle se battre pour " renforcer la loi relative au Waqf (la finance islamique), la mutualité sociale et la Responsabilité sociétale".

"Ce pays a besoin d'être réorienté. Et c'est pour cela que le député doit être très technique, savoir monter et rectifier des lois, savoir comment siéger dans des commissions et proposer un programme gouvernemental. C'est cela le vrai combat du député", a-t-il dit.

Pour ce faire, a-t-il poursuivi, la coalition Naataangue askan wi souhaite disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale, " malgré un processus galvaudé et un calendrier électoral très serré ".

" Les élections législatives se tiennent dans des conditions difficiles puisque coïncidant avec les examens et l'hivernage. Un aménagement du calendrier électoral aurait été nécessaire ", a-t-il souligné.

Seck a par ailleurs dénoncé la "non-transparence" de la loi sur le parrainage ainsi que le processus électoral.

" C'est très mal organisé. Beaucoup de cartes d'électeur dorment dans les tiroirs des préfectures et des commissariats à cause d'une mauvaise publicité autour de leur retrait, alors qu'un simple système de message pourrait servir à alerter les détenteurs de cartes", a-t-il dit.

Selon M. Seck, " ce pays avait été construit sur une base démocratique depuis la colonisation. Cet acquis devrait être parfait et gardé. Malheureusement, l'image du Sénégal et de sa démocratie sont en train d'être noyées par un régime qui refuse d'avancer et qui est assoiffé de pouvoir "

Il a également regretté les conditions de vie et travail difficiles de certaines populations lougatoises à cause de la crise économique et des conséquences du covid-19. " C'est désolant, l'Etat devrait les accompagner et les soutenir ", a-t-il dit