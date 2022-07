Cote d'Ivoire: Communauté Maria Rose Mystica - Maman Pauline crée une fondation pour aider les plus démunis

Le don de soi. Depuis quelques années, Maman Pauline, bergère de la communauté Maria Rosa Mystica, sillonne la Côte d'Ivoire pour aiderles familles démunies.

Pour formaliser cet engagement humanitaire, cette disciple de Mère Teresa a créé, en décembre 2021, la Fondation EnfantJésus Rosa Mystica Côte d'Ivoire (Fejrm-CI). Samedi 16 juillet dernier, elle a présenté officiellement cette structure au cours d'une rencontre avec la presse, à Yopougon Zone industrielle, en présence de prêtres, de nombreux fidèles de sa communauté,de têtes couronnées et de guides religieux musulmans.

L'objectif, selon Maman Pauline, c'est de soutenir les pauvres, les malades et les orphelins au nom de la Vierge Marie, sans distinction de race, d'ethnie, de religion et de pensée." C'est Dieu qui donne les moyens. Il me donnera les moyens pour m'occuper de tous ceux qui viendront à moi. Avec la santé et la foi, on peut tout avoir" a confié la "Mère Teresa ivoirienne".

Dans sa vision, elle l'a confessé, la Fejrm-CI veut être un modèle de partage inclusif pour la Côte d'Ivoire. " Avec la force de la prière et la foi en la Sainte Vierge Marie, je veux m'appuyer sur la solidarité nationale et internationale des hommes et femmes afin de créer un pont entre les plus nantis et les plus défavorisés pour permettre aux premiers de soutenir les seconds ", asouligné Maman Pauline.

Pour Saintt Gabriel, représentant du système européen de coopération (Sec), un organisme international basé à Strasbourg (France) et principal conférencier, la vocation de cette nouvelle fondation est d'aider les pauvres, les orphelins et les veuves en situation de détresse." Dans sa vision pluridimensionnelle, la Fondation veut apporter un nouveau regard sur les personnes aux conditions de vie précaires ", a-t-il indiqué.

Non sans rappeler quela Fejrm-CI a pour valeurs la prière universelle, la compassion, l'assistance et l'inclusion. " En alliant ces quatre préceptes, la Fejrm-CI se projette dans le développement global avec un maillage de l'humain et de la prière " a conclu Saintt Gabriel. Notons que cette fondation a décidé de s'investir dans quatre domaines majeurs à savoir la santé, l'éducation, l'environnement et l'alimentation.