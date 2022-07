Afrique: Elu vice-président de la jeunesse africaine libérale en charge de l'Afrique de l'Ouest - Idriss Ouattara dévoile son agenda

Idriss Ouattara, président de l'Organisation des Jeunes libéraux de Côte d'ivoire (Ojlci) a été élu Vice-président de la Jeunesse Africaine Libérale en charge de l'Afrique de l'Ouest / African Liberal Youth (Alyf). Il a animé une conférence de presse, le jeudi 21 juillet 2022 au siège de Friedrich Naumann à Abidjan Cocody-Danga pour dévoiler ce qu'il compte faire lors de son mandat.

Idriss Ouattara a été élu dans le cadre de la tenue de la 50ème Assemblée générale et de la commémoration du 75ème anniversaire de la Fédération internationale de la jeunesse libérale.

Lors de la conférence , Idriss Ouattara, vice-président de la Jeunesse Africaine Libérale de l'Afrique en charge de l'Ouest, a affirmé que le travail abattu par le président Alassane Ouattara leur a permis de voir l'éclosion du libéralisme en Côte d'Ivoire. Ainsi, grâce au leadership du chef de l'État ivoirien, ils ont eu le courage d'aller prétendre à des postes au niveau sous-régional et international.

Par ailleurs, il s'est réjoui du fait que le poste de la vice-présidence soit revenu à la Côte d'Ivoire. Selon lui, cette place permettra à ce pays de se pencher sur les questions de sécurité, d'économie, d'éducation en Afrique de l'Ouest. " Nos axes prioritaires après les élections, c'est déjà l'identification des organisations à condescendance libérale. Nous mettons ce mandat sous le sceau de la communication, du développement du leadership et de la formation des jeunes. Parce que la formation politique des jeunes est extrêmement importante. Nous ne pourrons servir nos partis politiques, nos organisations libérales et nos États que si nous sommes très bien formés aux questions politiques, libérales pour participer au débat régional et internationale ", a-t-il expliqué.

" Il y a du travail à faire à notre niveau "

Par ailleurs, il a souligné que cette mandature est un challenge vu l'instabilité sécuritaire, économique, éducative en Afrique de l'Ouest. " Nous savons la place qu'occupe la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Et, il y a du travail à faire à notre niveau. Nous savons que les questions de sécurité, d'éducation doivent être réglées. Et de plus en plus, il faut que nous puissions nous positionner sur ces questions au niveau sous-régional. Tout ce qui concerne la politique malienne, burkinabè, guinéenne, nous devons nous prononcer et être présents sous la scène internationale ", s'est exprimé Idriss Ouattara.