Madagascar: Jeux des Iles 2023 - 1 175 athlètes concernés par le regroupement

La liste des athlètes, des entraîneurs et du staff médical devant suivre le regroupement est connue.

Les fédérations seront fixées. Finalement, une communication verbale a été faite, mercredi, lors du conseil des ministres sur la demande d'approbation du programme de regroupement des athlètes malgaches cette année dans le cadre de la préparation de la 11e édition des Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI) à domicile. Il y a une semaine, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto a annoncé le début du regroupement en attendant les règlements des derniers préparatifs.

1 175 athlètes, 77 entraîneurs et 160 médecins et kinésithérapeutes suivront cette préparation selon le communiqué du conseil des ministres. Pour ce faire, un budget d'un montant de 8 milliards d'ariary est prévu dans la loi de finances rectificative. De nouveaux projets d'investissement sur financement interne sont aussi prévus dans la LFR 2022 dont des projets qui concernent la construction de nouvelles infrastructures et la remise aux normes des infrastructures sportives existantes dans le cadre de la préparation des Jeux des Îles 2023.

24 disciplines de compétition et 4 de démonstration ont été retenus pour les Jeux à Madagascar lors de la dernière réunion du Conseil International des Jeux dont la validation finale de la liste des disciplines dépend entièrement de l'engagement des pays. Comme déjà annoncé, toutes les disciplines collectives à savoir le handball, le football, le rugby, le basket-ball et le volley-ball seront au rendez-vous, une grande première dans l'histoire des JIOI.

Quatre disciplines pourvoyeuses de médailles pour la Grande île font leur come-back entre autres la lutte, la pétanque, le taekwondo et le karaté. À un an des jeux, les autres îles sœurs se préparent également pour ce rendez-vous. Plus de 3 000 athlètes des 7 îles sœurs à savoir les Comores, la Réunion, Mayotte, Maurice, Maldives, Seychelles et Madagascar, hôte, sont attendus pendant dix jours à Antananarivo.

Les disciplines des jeux

Athlétisme

Badminton

Basket (3 x3 et 5 x 5)

Boxe

Cyclisme

Equestre

Football et Beach-soccer

Haltérophilie

Handball

Paralympique (athlétisme et natation)

Judo

Karaté

Kick-boxing

Luttes

Natation

Pétanque

Rugby à VII et à XV

Taekwondo.

Tir à l'arc

Tennis

Tennis de table

Voile

Volley-ball et Beach-Volley

Surf

Les disciplines de démonstration

Escrime

Teqball

Sports auto

Billard