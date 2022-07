Madagascar: Invincible 2022 - Toky Rajaona à la tête du développement personnel moderne

Un pari réussi de main de maître. C'est ce qu'on peut dire de l'édition 2022 du séminaire " Invincible " qui s'est tenu les 16 et 17 juillet derniers à Ivandry. Avec ses contenus riches en émotions et une méthodologie électrochoc. L'évènement a réuni 640 participants composés d'étudiants, de cadres, de managers et d'entrepreneurs. Ils ont dû être accompagnés, remotivés pour " oser se réinventer ". " Ces deux jours de séminaire ont été incroyablement foudroyants : un mélange d'ambiance de " tomorrow land ", d'exercices d'introspection en profondeur, des grands coups de messages forts, de pitchs inspirants, de fou-rires, de pleurs libérateurs et de partages conviviales. Invincible est un concept bien ficelé qui mixe sagesse millénaire et techniques modernes. Seuls ceux qui l'ont expérimenté pourront vraiment le comprendre ", s'exclame Lova, un jeune cadre ayant participé au séminaire.

Se redécouvrir.

La première journée a débuté à 9h pour ne s'achever qu'à 21h. Les 12 heures d'immersion de la première journée ont permis de " transformer la peur en pouvoir ", en faisant passer les participants par des montagnes russes émotionnelles et terminer par un défi de glass walking (NDLR : La marche sur du bris de verre), une expérience inoubliable qu'une grande partie des participants a décidé de relever et qui a fait forte sensation auprès de l'auditoire. "Ce séminaire m'a permis de mieux me connaître, de dépasser des douleurs de mon passé, d'abandonner mes croyances négatives et de redécouvrir mes réelles aspirations dans la vie. Toky Rajaona a un style de coaching vraiment unique, une approche forte et percutante. Ces deux jours de séminaire ont largement dépassé mes attentes et j'en ressors plus que reboosté ", témoigne un manager, à la suite de sa participation à ce séminaire. Il conviendrait de noter que près de la moitié des participants ont été inscrits par leurs entreprises. Ces dernières ont saisi l'importance de performer, d'apporter un coup de boost et de vibrations positives à leurs équipes managériales.

Visions.

Pour Toky Rajaona, le bilan du séminaire Invincible est plus que positif. " Nous avons tout donné afin de tenir nos promesses envers l'auditoire. Le séminaire que nous venons de tenir est une grande étape dans l'accomplissement de notre vision : " impacter 3 millions de personnes à Madagascar, dans l'Océan indien et en Afrique ", fait-il savoir. Avant de poursuivre: " nous étions à guichets fermés à quelques jours du séminaire car les places au Novotel sont bien évidemment limitées. Invincible 2022 a créé encore plus d'engouement et nous en sommes tellement reconnaissants car cela nous encourage à toujours faire mieux et à faire plus ", a-t-il conclu.