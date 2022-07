Cote d'Ivoire: SAN-PEDRO - Une société de transport et l'université signent une convention de bien commun

La société de transport terrestre Catrans et l'Université de San-Pedro ont procédé récemment à une signature de convention à la salle de conférence de l'université dont le contenu engendre des avantages pour les deux entités.

Dans les closes de la convention, l'Université de San-Pedro s'engage à former le personnel de ladite compagnie de transport dans une dimension technique qui s'inscrit dans la bonne marche de la compagnie. Ladite société de transport à son tour accueillera des étudiants de l'université pour des éventuels stages et le slogan de cette convention a été dévoilé par le président de l'Université, Pr Méité Méké.

" Dans la logistique, tous ces jeunes qu'on va former serait d'être que vous ayez des gens qui puissent apporter leur expertise de sorte que cette compagnie puisse nous servir à l'adéquation formation-emploi tant voulu par le Président de la république, Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs un bon slogan que j'apprécie à sa juste valeur. Pour venir à l'université, faut passer par Catrans " a déclaré Pr Méké Méité, ajoutant ceci " Je pense que ça va être utile à tous les deux. Nous en tant que Université formatrice en URF de logistique, tourisme, hôtellerie et restauration. Et vous en tant que compagnie de transport " .

Au cours de leur échange de mot de circonstance, le président directeur général de la compagnie Catrans s'est félicité de la signature du présent partenariat qui vient favoriser l'accroissement de la coopération économique dans une région en pleine croissance. " Croissance à mettre à l'actif du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara et qui nécessite notre apport pour une Côte d'Ivoire solidaire comme souhaité par le Président de la République " souligne le PDG, Abdoul Wahab. M. Wahab a saisi cette opportunité pour inviter ses pairs à lui emboîter le pas afin de professionnaliser davantage ce domaine du transport. " Mon souhait est que cette convention soit profitable à tous. Généralement, d'aucun pense que c'est le milieu du transport n'est pas pourvoyeur de richesse et d'emplois. Je dis non. A ce jour, j'ai un effectif de 80 agents. On aura beau répéter que L'État seul ne peut pas tout faire. J'invite donc mes pairs à professionnaliser ce secteur comme nous l'avons initié au sein de notre compagnie " a indiqué le patron de la nouvelle née des compagnies de transport faisant pour l'heure la ligne San-Pedro - Abidjan depuis plus d'un an. Dans les prochains mois, le personnel administratif de la compagnie de transport ira en formation à l'université de San-Pedro, qui marque une série des clauses du contrat.