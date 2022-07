Cote d'Ivoire: Danané - Les listes « Rassemblement » et « Renaissance » sur le terrain

L'élection des secrétaires départementaux du RHDP s'annonce chaude dans la cité des ronces. Deux listes sont en course. La liste " Rassemblement ", conduite par le maire de Danané, Dr Ouattara Lacina, et composé de l'ancien député Kpea Bouabré Octave, Bagui Gbato Kpan Félicien, Gueu Deuyoueu Patrice, Tokpa Louya Oulai affronte celle de la " Renaissance ". Celle-ci a à sa tête l'ancien adjoint au maire de Danané Binaté Souleymane et comprend le conseiller économique et social, Ibrahim Ben Bamba, Zran Kouihongbe Gouandagui Ruphin, Diomandé Sikpi Jonathan et Sahigbeu Macaire.

Les deux listes mettent toutes les chances de leur côté pour convaincre les électeurs notamment la base. Elles misent la proximité et ne comptent pas lésiner sur les moyens pour convaincre les votants. Elles sont prêtes à livrer bataille jusqu'au jour de vérité. " Nous sommes sur le terrain depuis l'ouverture de la campagne pour présenter notre programme et notre vision aux militants de base de notre parti. Notre programme est en phase avec la feuille de route assignée aux secrétaires départementaux. Nous voulons redonner à notre base la vitalité qu'elle a perdue. L'animer comme il se doit et faire d'elle le rouleau compresseur de la marche en avant de notre parti ", a confié le secrétaire permanent Traoré Drissa, membre de l'équipe " Rassemblement ".

En face, la stratégie est la même : la proximité. Mais nos tentatives d'entrer en contact avec un membre de l'équipe ont été vaines. Toutefois, au vu de ce qui se fait sur le terrain, les deux équipes sont engagées pour convaincre les militants de base. Dans la cité des ronces, cette élection s'annonce électrique tant elle ressemble à une élection municipale ou législative.