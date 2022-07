Cote d'Ivoire: Enseignement superieur-affaire " docteurs non recrutés" - Le ministre Adama Diawara échange avec les différents porte-paroles

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Adama Diawara, n'est pas content des responsables des collectifs des " docteurs dits non recrutés ". Surtout leur sortie sur les réseaux sociaux et dans des journaux de la place relative au mode opératoire des derniers recrutements d'enseignants-chercheurs qu'ils estiment " entachés de quelques anomalies ". En bon "père de famille", il les a convoqués, mardi 19 juillet 2022 à son cabinet au Plateau, pour échanger avec les différents porte-paroles de ces collectifs sur leurs agissements. Et ce, pour que ce genre d'agissements ne se reproduise plus.

Durant plus de deux heures, le ministre Adama Diawara a écouté dans les moindres détails les différents porte-paroles (Docteurs Bosson Bertin, Zoukpé Lorimer et Diakra Bogui), qui assurent relever " des anomalies dans le mode opératoire du recrutement des enseignants du supérieur ".

Le ministre Adama Diawara leur a prodigué des conseils. " (... ) Ayez de la retenue et la modestie dans vos agissements. Evitez de brûler vos thèses et la grève de la faim. Préparez-vous pour les concours de recrutements qui seront bientôt lancés ", a-t-il conseillé. Les défendant ainsi de faire une fixation sur le problème de méthodologie et du mode opératoire. Aussi leur a-t-il promis de prendre connaissance de leurs différentes propositions compilées dans un document qu'ils lui ont remis.

" Je prends connaissance de vos propositions et on avisera. J'espère que nous nous sommes bien compris ", a lancé le premier responsable dans l'enseignement supérieur. Avant de faire remarquer que le problème auquel font face les docteurs est connu de tous. " Il est systématique et on cherche les voies et les moyens pour le résoudre ", a relevé le ministre. Il est revenu sur l'organisation du concours de recrutement des enseignants du supérieur de la session 2022 et a expliqué les différents points de réformes et la création de l'école doctorale.

Le ministre a annoncé le lancement du concours de recrutement des enseignants du supérieur pour un total de 152 postes à pourvoir, avec " cette fois-ci la précision des domaines, des mentions et les spécialités ". Quant à la session de 2023, elle sera lancée au premier trimestre de l'année prochaine. Au moins 600 postes seront disponibles.

" Préparez-vous pour ces différents concours et privilégiez le dialogue en lieu et place du spectacle dans la rue ", a-t-il fait savoir. Précisant que son département ne dispose pas de 3000 docteurs au chômage comme les collectifs le prétendent. Selon lui, ils sont plutôt au nombre de 1919 docteurs. AC