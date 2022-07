Sénégal: Pour construire un hub portuaire et logistique - Acteurs et privés préconisent une autorité nationale portuaire

Deux cents spécialistes de l'activité portuaire, majoritairement Sénégalais, dont des Maliens et Marocains ont qualitativement apporté leur expertise à l'élaboration d'une contribution à la stratégie nationale portuaire, horizon 2035. Le Forum en l'espèce de deux jours bâti autour de cinq panels a pris fin hier, mercredi, sur une note satisfaisante.

Soucieux de disposer d'un hub industriel et logistique régional à même de booster la croissance économique à deux chiffres, dans les années à venir avec l'avènement des nouveaux ports de Ndayane et Bargny, les ports secondaires, les ports secs et les plateformes logistiques ; les acteurs portuaires et le secteur privé se sont penchés pendant deux jours à Dakar pour élaborer leur contribution à la stratégie nationale portuaire.

Au terme de ces échanges de haute facture, les acteurs ont préconisé entre autres points saillants la mise en place d'une Autorité nationale portuaire ; l'Elaboration d'une stratégie claire, partagée par tous les acteurs et validée par les autorités compétentes avant toute déclinaison de l'architecture institutionnelle notamment un cadre juridique adapté à la vision.

Il est aussi question de la mise en place d'une Autorité nationale des ports (Anp) du Sénégal chargée de la mise en œuvre des politiques portuaires et de la régulation en terme de gestion, d'exploitation aussi bien des ports maritimes, fluviaux maritimes et ports secs dans une logique de spécialisation et de complémentarité des pôles portuaires ; de soumettre une proposition de loi portant adoption des statuts et missions de la nouvelle entité ; de soumettre une proposition de loi portant Code des ports maritimes sénégalais.

Dans le même ordre d'idées, il est recommandé également d' assurer le portage institutionnel de la vision par un comité interministériel avec l'implication de toutes les composantes ; d'octroyer un pouvoir d'expropriation et un droit de préemption sur tous les terrains attenants à la circonscription portuaire en vue de favoriser une maitrise de la politique foncière ; de mettre en place un cadre de gestion du guichet unique portuaire sous l'autorité de l'Anp.

Le directeur général du Port autonome de Dakar (Pad) a salué la qualité de la réflexion des experts ayant conduit à un référentiel potentiellement contributif à l'émergence du Sénégal. " Je salue l'expertise Sénégalaise et substantiellement celle de nos amis du Mali et du Maroc à produire en deux jours seulement un document de référence. Sincèrement, après le document de référence du Plan Sénégal Emergent (Pse), nous sommes partis pour avoir un deuxième document de référence qui offre la possibilité de transformer structurellement le pays ", s'est réjoui le patron du Pad.

La note de synthèse annonce que la stratégie nationale portuaire devra favoriser la mise en place d'un cadre attrayant pour l'investissement privé et appuyer de façon volontaire le développement du contenu local et la formation aux métiers portuaires et logistiques. Au chapitre des recommandations, il en ressort entre autres points saillants la mise en place d'un cadre juridique adapté pour attirer et sécuriser plus d'investissements privés dans les ports et les chaines logistiques ; d' accélérer la digitalisation sur l'ensemble de la chaine logistique et favoriser dans ce cadre la mise en place d'un écosystème d'innovation au Pad et enfin renforcer la formation à l'ensemble des métiers portuaires et logistiques, en s'appuyant sur le dispositif existant (CFMPL, centre Trainmar et d'accompagner la reconversion pour les métiers appelés à disparaitre.