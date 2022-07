Sénégal: Ourossogui - Sonko appelle les populations à prendre le train du changement

Ourossogui — L'opposant Ousmane Sonko a invité les populations de la région de Matam (nord) à prendre le train du changement en allant voter massivement pour la liste des candidats investis par l'inter-coalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal aux élections législatives du 31 juillet.

"Il faut que le Fouta prenne le train du changement comme Dakar, Thiès, Ziguinchor et d'autres localités du Sénégal l'ont fait lors des élections municipales passées, en allant voter massivement pour les listes de Yewwi et Wallu", a-t-il déclaré lors de son passage non sans heurts, à Ourossogui, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le cortège des leaders Yewwi Askan Wi, en provenance de Bakel, est arrivé aux alentours de 00 heure au caarfour de Ourossogui où étaient déjà positionnés des jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).

Il s'en est suivi une vive altercation entre les camps qui ont fait usage de projectiles, machettes et matraques électriques, occasions plusieurs blessés des deux côtés.

Au bout d'une demi-heure, ils ont été finalement séparés grâce notamment à l'intervention des éléments de la gendarmerie de Matam, ce qui permettra à Ousmane Sonko de s'adresser enfin à ses partisans.

Permettant à Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Déthié Fall et Moussa Tine des figures de proue de la coalition Yewwi Askan Wi de poursuivre leur campagne.

"Si j'était à l'origine de cette situation, cela aurait fait l'objet d'un débat national car, osons le dire, il y a une certaine hypocrisie depuis quelque temps dans ce pays", a-t-il réagi.

"Nous sommes des démocrates, nous acceptons la contraction d'idées, mais nous tenons à dire ici que le Fouta n'appartient à personne et n'est pas non plus la chasse gardée du régime en place qui, depuis dix ans et demi, n'a jamais servi le Fouta", a avancé M. Sonko, qui n'est pas candidat aux élections à cause de l'invalidation de la liste proportionnelle des titulaires de Yewwi askan wi.

Selon Ousmane Sonko, "il nous faut éviter ce débat sur l'ethnicité et revenir sur les recommandations de Thierno Sileymaan Ball, père de la démocratie née bien avant celle de l'Occident, sur la terre des hommes dignes du Fouta".

Il a ainsi appelé les partisans de l'inter-coalition Yeww-Wallu à aller "faire du porte-à-porte, sensibiliser leurs proches, pour faire des foutankés, les porteurs de ce changement inéluctable".

La tête de liste départementale de Yewwi Aslan Wi, Bantam Wagué, a assuré qu'une fois élu, il serait "constamment présent au côté des populations afin de mieux défendre leurs intérêts à l'hémicycle".

Pour cet agent de développement, originaire de la commune voisine de Bokidiawé, la victoire de l'inter-coalition à Matam "sera plus qu'éclatante" au soir du 31 juillet prochain.