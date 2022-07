Cote d'Ivoire: Athlétisme - La première édition des foulées des forces armées aura lieu le 20 août 2022

Les 20 août prochain, les soldats des différentes armées de Côte d'Ivoire se retrouveront à l'Etat-major général des armées pour prendre part à la première édition des foulées des forces armées.

L'annonce a été faite, le mercredi 20 juillet, au cours d'une conférence de presse animée par le président de la Ligue Abidjan-Nord d'athlétisme, Mathieu Crespin.

Selon lui, le double objectif de son initiative est de créer un cadre de convivialité, de fraternité et de cohésion entre les forces armées de Côte d'Ivoire et la population ivoirienne d'une part et de célébrer les forces armées de Côte d'Ivoire dans toutes leurs composantes pour leur engagement au quotidien en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de défendre l'intégrité du territoire national d'une part.

C'est pourquoi, il a invité les hommes en treillis à une mobilisation exemplaire afin que la première édition des foulées des forces armées connaisse un succès franc.

Pour sa part, le directeur technique de la ligue, Sarré Abdoulaye a indiqué que cette première édition va se courir sur deux circuits de 5 km et de 10 km. "Nous aurons pour le premier circuit les catégories dames de 18 à 34 ans, dames vétérans de 35 ans et plus, dames officiers supérieurs, hommes vétérans de 50 ans et plus et hommes officiers supérieurs. Pour le second circuit, il aura une seule catégorie hommes de 18 à 49 ans", a-t-il annoncé, avant d'égrener le chapelet des récompenses.

A l'en croire, chaque athlète du podium de 5 km aura 100 000 FCFA, des médailles en or, en argent et en bronze plus un trophée et le vainqueur du circuit de 10 km empochera la somme de 200 000 FCFA, 150 000 FCFA pour le deuxième et le troisième repartira avec 100 000 FCFA en plus des médailles et des trophées. Pour le représentant du ministre de la Défense, le conseiller technique Touré Kalifa, l'initiative de la ligue Abidjan-Nord est à saluer. Car, a-t-il estimé, elle place le sport au cœur de l'institution militaire. "Vous avez raison de tester ce puissant facteur de rapprochement et de cohésion. Le ministre d'Etat, ministre de la Défense compte sur vous pour la parfaite organisation de cette première édition", a-t-il dit.