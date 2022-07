Ile Maurice: ICTA - Dénonciations anonymes contre le président

Dans un courrier électronique, envoyé hier par une source anonyme à plusieurs membres de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA), des pratiques du Chairman de l'instance, Dick Ng Sui Wa, sont dénoncées. Xavier Duval et Shakeel Mohamed sont aussi en copie du courriel.

Le mail parle de l'utilisation des locaux de l'ICTA à des fins personnelles, allant de l'achat de machines à café hors prix à un rice cooker sur le compte de la compagnie. "... using ICTA money to buy a rice cooker and rice to be eaten by only him in his office or in the boardroom with his private and unofficial guests. He is so cheap that he is even asking attendants to cook rice to be taken away and eaten at his home", peut-on lire. L'utilisation de sa voiture de fonction est aussi décriée.

Sollicité, Dick Ng Sui Wa a fait savoir qu'il ne fera aucun commentaire. "On ne répond pas à une lettre anonyme", aura-t-il fait comprendre. Interrogé par la même occasion sur toute l'affaire de sniffing, il ne pipera pas mot également. "Sans commentaire", dira-t-il.