Cote d'Ivoire: Cérémonie de baptême d'élèves officiers d'active - Une armée professionnelle pour garantir le développement des nations africaines

Une cérémonie de baptême d'élèves officiers d'active a été rehaussée par la présence du chef du gouvernement.

Les médecins-lieutenants et sous-lieutenants de la promotion Hamed Bakayoko ont adressé le jeudi 21 juillet 2022, leur premier salut d'officier au Premier ministre Patrick Achi, représentant le Président de la République, Alassane Ouattara, Chef suprême des armées.

C'était à l'occasion de la cérémonie de baptême de la 53e promotion des élèves officiers d'active, la sortie de la 52e promotion d'officiers d'active baptisée " promotion Hamed Bakayoko " et de la 16e promotion des médecins élèves officiers, à l'Académie des forces armées de Zambakro, un centre de formation de l'élite militaire. " Le développement des nations africaines passe par la mise en place d'une armée forte, professionnelle et crédible. L'atteinte de cet objectif ", a soutenu le ministre d'Etat, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. D'où nécessite des moyens financiers, humains conséquent sur lesquels la Côte d'Ivoire n'entend pas lésiner.

A Zambakro, situé à 16 kilomètres de Yamoussoukro, le Chef du gouvernement avait à ses côtés le ministre d'Etat, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia et des membres du gouvernement.

La promotion Hamed Bakayoko : 113 élèves officiers dont 94 Ivoiriens

La promotion Hamed Bakayoko, avec pour parrain le général de corps d'armée Philippe Mangou, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, compte 113 élèves officiers : 94 Ivoiriens, 02 Béninois, 02 Burkinabè, 02 Camerounais, 01 Gabonais, 02 Guinéens, 02 Maliens, 02 Nigériens, 02 Centrafricains, 02 Sénégalais et 02 Togolais. Cette promotion compte en son sein 13 offi ciers féminins. Quant à la 16e promotion de médecins élèves offi ciers, elle compte 07 médecins élèves officiers : 06 généralistes et 01 pharmacien.

Mais avant la remise des épaulettes des officiers précités, le ministre d'Etat, ministre de la Défense a procédé au baptême des offi ciers d'active de la 53e promotion qui a pour parrain le général Touré Sékou et pour nom de baptême Triomphe . Ces élèves officiers qui ont reçu le baptême sont au nombre de 144 dont 123 de la Côte d'Ivoire. On compte parmi ces élèves officiers, 01 du Burkina Faso, 04 du Cameroun, 02 du Congo Brazzaville, 02 du Gabon, 02 de la Guinée, 02 du Mali, 02 du Niger, 02 de la République Centrafricaine, 02 du Sénégal et 02 du Togo.

La 53e promotion a reçu symboliquement des mains du colonel-major Jean-Christophe Mouho, directeur de l'Académie des forces armées, le drapeau précédemment gardé par leurs devanciers de la promotion " Hamed Bakayoko ".

Selon le ministre de la Défense, c'est dans le souci d'adapter ces missions aux nouvelles réalités sécuritaires, que ce centre appelé autrefois École des forces armées (Efa) est devenu en 2020 l'Académie des forces armées (Afa). Traduisant ainsi la nouvelle vision du Chef de l'Etat Alassane Ouattara en matière de défense. Pour le ministre Téné Birahima Ouattara, les nouvelles approches sécuritaires commandent la formation des chefs militaires aptes à répondre aux nouveaux enjeux qui s'imposent. " En effet, aux problématiques classiques sécuritaires dominés par le grand banditisme intérieur, notre pays, à l'instar de nombreux États africains, fait l'objet de nouvelles formes de violence, à savoir le terrorisme, le trafi c de drogue, la piraterie maritime et la violence urbaine. Cela exige une posture nouvelle des forces de sécurité. C'est dans cette optique qu'à été créée l'Académie des forces armées ", a-t-il expliqué. Et comme pour obéir à la fi délité de l'histoire, la première promotion sortante, la 52e, a choisi de porter l'illustre nom de l'ex-Premier ministre Hamed Bakayoko qui a ouvert les portes de cette académie.

Au-delà des grandes qualités qui caractérisaient ce grand serviteur de l'Etat, dira-t-il, homme de conviction, de fidélité et de loyauté, de courage, et d'abnégation au travail, de générosité et d'humanisme, on peut affirmer que vous avez fait le bon choix.

La Côte d'Ivoire va poursuivre la modernisation et la restructuration de son outil de défense

A la famille de l'ex-Premier ministre Hamed Bakayoko représentée par l'honorable Zoumana Bakayoko, il a réitéré ses remerciements pour avoir associer son image à la 52è promotion. Aussi, leur a-t-il demandé de faire preuve de témérité et de courage en toute circonstance. Et de leur conseiller également d'avoir toujours à l'esprit leur nom de baptême qui devra être pour eux une source de motivation.

A tous, il dira de persévérer et d'insister sur le travail bien fait, l'intégrité et le dévouement au service de nos nations. Aux généraux Philippe Mangou et Touré Sékou, il a tenu à dire merci pour avoir accepté de guider les pas de ces jeunes officiers.

Par ailleurs, il a réitéré la volonté du gouvernement ivoirien de poursuivre la modernisation et la restructuration de son outil de défense.

Le ministre Téné Birahima Ouattara a affirmé également qu'il est convaincu que les officiers issus de l'Afa apporteront une plus-value à leurs armées respectives.