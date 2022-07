Angola: La centrale solaire de Biopio prête à injecter 188 MW dans le réseau

Benguela (Angola) — La plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Angola, avec 188,8 mégawatts (MW) de puissance et 509,40 panneaux, a commencé à fonctionner ce mercredi, après son inauguration par le Président de la République, João Lourenço.

Construit dans la commune de Biópio, municipalité de Catumbela, au nord de la province de Benguela, par le consortium qui réunit la société américaine Sun África LCC et l'entreprise de construction portugaise MCA (M.Couto Alves, S.A.), cette centrale solaire a nécessité un investissement de 256 millions d'euros et permettra de renforcer le système électrique national.

La cérémonie d'ouverture, à laquelle ont également assisté la Première Dame, Ana Dias Lourenço, et d'autres assistants du Détenteur du Pouvoir Exécutif, a marqué le démarrage à 100% de ce parc solaire de Biópio, un an et quatre mois après le démarrage des travaux et des tests et essais effectués.

La ligne de transmission électrique de 220 Kv pour transférer l'énergie de cette centrale à la sous-station existante de Biópio et de là à la station de sectionnement de cette région a été achevée, couvrant un total de 1575 mètres, permettant l'injection de 188,8 MW d'énergie dans le réseau interconnecté national.

Le projet, le deuxième mis en œuvre dans la province de Benguela, après celui de Baía Farta, avec 96 MW de puissance, occupe 436 hectares et dispose d'une technologie de pointe pour la production d'énergie propre et renouvelable, suffisante pour répondre aux besoins de 500 000 Angolais, l'équivalent - selon les estimations - de plus d'un million de consommateurs, principalement dans les zones rurales.

A cet effet, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, considère comme historique que l'Angola ait commencé à produire de l'électricité à partir d'une ressource inépuisable, comme le soleil, à un moment où les autorités cherchent à diversifier la matrice énergétique.

Dans ce contexte, il considère les projets solaires de Biópio et de Baía Farta comme une " ère d'innovation " et, par conséquent, une plus grande cohérence et résilience du système électrique interconnecté, notamment pour compenser les pluies intermittentes dans le pays, en raison du changement climatique.

Une fois injectée dans le système interconnecté, l'électricité des centrales photovoltaïques de la province de Benguela sera disponible pour alimenter l'une des 10 provinces déjà connectées au réseau national et, ainsi, poursuivre l'électrification de plus de zones.

Avec ce renforcement du système électrique, a-t-il indiqué, l'on s'attend à ce que de nombreuses familles angolaises puissent avoir de plus en plus accès à une énergie propre et bon marché, en plus de réduire les coûts d'utilisation des petits et grands générateurs à essence et diesel.