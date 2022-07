Afrique de l'Est: RDC-Rwanda - Une nouvelle rencontre en Angola pour mettre fin aux tensions

Une nouvelle rencontre a eu lieu à Luanda, capitale angolaise, mercredi et jeudi pour entamer le processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda après des mois de tension. À la suite de la tripartite RDC-Rwanda-Angola du 6 juillet, les délégués congolais et rwandais s'étaient décidés à relancer la commission mixte permanente RDC-Rwanda. C'est ce cadre qui a été choisi pour restaurer la confiance entre les deux parties.

Sur le papier, il y a des avancées. Les deux parties se sont prononcées en faveur de la cessation des hostilités par le M23 et son retrait immédiat. Elles ont appelé au déploiement de la force régionale décidée par le processus de Nairobi dans la région.

Les troupes rwandaises ne participeront donc pas à cette force régionale à la demande de Kinshasa. Son rôle est non seulement de combattre le M23, mais aussi les rebelles rwandais des FDLR et leurs dissidents, dit le communiqué final de la réunion. Kinshasa et Kigali ont demandé au médiateur de s'impliquer pour parvenir à la matérialisation de cette recommandation dans un bref délai.

Rétablir la paix

Les deux parties ont également demandé l'opérationnalisation rapide du mécanisme ad hoc de vérification des accusations d'agression et de violation des territoires qu'elles se portent mutuellement. C'est un officier angolais qui va piloter ce nouveau mécanisme. Kinshasa et Kigali ont aussi promis de désigner des officiers de liaison pour aider à l'accomplissement de cette mission.

Parmi les autres recommandations, les deux parties se sont engagées à poursuivre les efforts de rétablissement de la paix afin de faciliter la continuation des échanges commerciaux ainsi que la gestion des frontières communes.