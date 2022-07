Angola: Inauguration de la statue du roi Mandume

Ondjiva (Angola) — La statue équestre du roi Mandume Ya Ndemufaho, souverain de l'Oukwanhama (1911-1917), a été inaugurée mercredi par le ministre de la Défense et des Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, dans la province de Cunene.

A l'occasion, le dessinateur, Francisco Manuel a précisé que la statue de cinq mètres de haut et quatre mètres de long, est située sur la place centrale de la ville d'Ondjiva, là où le souverain a fixé son Ombala (Palais Royal).

Il a expliqué que la pièce a été construite en bronze et représente le roi en robe noire et chapeau, monté sur un cheval patiné, tenant un fusil de chasse dans sa main droite.

Le fusil de chasse symbolise la guérilla contre le colon portugais, tandis que le cheval avec ses quatre pattes sur ses pieds symbolise la possession territoriale et son chien de garde est assis sur ses pieds, indiquant le signe de la soumission.

La gouverneure de Cunene, Gerdina Didalelwa, a déclaré que la statue équestre est le résultat d'une décision prise il y a plusieurs années, dont l'initiative vise à valoriser et promouvoir la figure de Mandume.

La gouvernante a mentionné que le projet était basé sur la conception d'un espace historico-culturel pour rendre hommage au roi et à ses réalisations dans la lutte contre l'occupation coloniale, ainsi que pour donner une beauté architecturale à la ville d'Ondjiva.

"Cette statue est pleine de sens profond et de symbolique, qui marque le retour d'un fils interprétatif et décisif, qui a baigné dans son propre sang les idéaux de liberté et de défense de l'intégrité de son territoire", a-t-elle souligné.

La gouverneure a remercié l'Exécutif pour cet hommage qui honore les communautés locales, ainsi que le sauvetage du passé historique de la région.

Pour sa part, le ministre de la Défense, João Ernesto dos Santos, a indiqué que la construction de la statue démontre la reconnaissance par l'Exécutif de l'appréciation des personnages historiques dans la lutte contre l'occupation coloniale dans le pays.

Selon le souverain, en tant que précurseur de la lutte pour la libération, Mandume était un guerrier d'une dimension incontestable, un fait qui justifie l'érection de cette statue comme un moyen de reconnaître et d'immortaliser ses réalisations.

L'événement a réuni le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Filipe de Pina Zau, les secrétaires d'État à l'Intérieur, à la Santé, à l'Éducation, à l'Urbanisme et au Territoire et aux Vétérans de la Patrie.