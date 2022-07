Afrique: Judo - Championnats d'Afrique - Lova Mahaisoa et Laura Rasoanaivo, nos porte-fanions

Deux judokas malgaches sont présents au Kenya pour le sommet africain des juniors. Ils sont coachés par le volontaire japonais Tomokazu Iwahori.

Après les seniors, c'est au tour des judokas juniors de défendre les couleurs nationales aux Championnats d'Afrique de Judo. La délégation malgache composée de trois personnes se trouve actuellement à Nairobi, Kenya, pays hôte. La compétition débute aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 24 juillet. Chez les hommes, Lova Mahaisoa Randrianasolo est engagé dans la catégorie -73 kg. La médaillée d'or du championnat national, Aina Laura Rasoanaivo Razafy, quant à elle, est engagée dans la catégorie -70kg. La judokate du Saint-Michel est déjà habituée aux tournois internationaux. L'an dernier, elle avait participé aux Championnats du monde à Budapest et aux championnats d'Afrique, non moins qualification continentale aux JO, au Dakar. Les deux combattants sont accompagnés par le coach Tomokazu Iwahori, un volontaire du Programme des Volontaires Japonais.

Cette fois-ci, les athlètes pourront se concentrer plus sur leurs combats car ils n'ont plus à se faire de souci sur le plan financier. En effet, ce déplacement à Nairobi a eu lieu grâce aux contributions de leurs parents et sponsors pour les billets d'avion, au soutien de la Fédération malgache de judo et l'Agence de coopération internationale du Japon (JICA), pour l'intégralité de la préparation technique et physique mais aussi pour la prise en charge de l'hébergement et la restauration durant tout le séjour.

Au total, 129 judokas issus de 18 pays sont attendus pour s'affronter dans différentes catégories. Quant à nos deux judokas, ils entreront en lice ce samedi pour la phase des éliminatoires, suivie des finales dans l'après-midi. " Leur objectif c'est le podium. Ils devront surclasser les 13 prétendants pour Lova Mahaisoa et six judokates pour Laura Rasoanaivo. Il s'agit également d'une préparation aux prochains tournois internationaux pour la saison 2023, en l'occurrence les Jeux des Îles, les Jeux de la Francophonie et les Jeux Africains ", a fait savoir Mamy Randriamasinoro, directeur technique national. Lors des championnats d'Afrique à Oran Algérie en mai dernier, les quatre judokas malgaches n'ont pas pu aller loin. Pourtant, c'était une belle expérience pour eux et leur coach Fetra Ratsimiziva.