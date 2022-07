Togo: Maraichers et agriculteurs mieux "armés" pour une agriculture bio

Le Gouvernement togolais dans la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) accorde une place de choix à l'agriculture. Le Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnels (FNAFPP) œuvre aux côtés des organisations légalement installées sur le territoire national ;

L'ONG AHDI, bénéficiaire de l'appui financier du FNAFPP, pour le projet " renforcement des capacités des agriculteurs maraichers et producteurs de riz membres de l'ONG AHDI sur les techniques de production bio et sur l'entreprenariat agricole veut outiller ses membres afin d'assoir localement une production bio pouvant créer pour eux, un emploi.

Il s'agit spécifiquement de former 70 maraichers et producteurs du riz sur la production biologique, les techniques et pratiques de l'agriculture bio, former les producteurs sur la fabrication du compost, former les producteurs sur la fabrication des fertilisants à base des des jus de fruits, former les producteurs sur la fabrication des bio pesticides et sur l'entreprenariat agricole.

Par la présente activité, les organisateurs veulent faire la promotion de l'agriculture biologique dans le secteur de la production maraichère et du riz, aboutir à la constitution d'un pool de producteurs maraichers et du riz capable de répliquer les bonnes de l'agriculture biologique en milieu rural et contribuer à l'atteinte de l'objectif du Plan National de Développement (PND).

Les participants à la fin de la formation ont exprimé leur satisfaction pour ce que la présente formation a pris en compte leurs préoccupation réelle et effective aussi bien individuelles que collectives et ont promis bon usage de ces connaissances d'une part afin de tirer un réel profit de l'agriculture et d'autre part de préserver l'environnement dans lequel ils vivent.