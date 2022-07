Maroc: Cybersécurité - Un intérêt mondial croissant face aux nombreuses cyberattaques

Tel — Aviv - A travers le monde, la cybersécurité s'avère de plus en plus importante dans la protection des systèmes, des réseaux et des données, d'autant plus que l'accélération de la transformation numérique des sociétés et des diverses activités économiques et sociales, s'accompagne, le plus souvent, de risques élevés des cyberattaques, de fraude et de piratage. Des études récentes démontrent une augmentation "alarmante" de cyber-guerre et de la cybercriminalité, estimant que les dommages y afférents atteindront annuellement les 10,5 trillions de dollars en 2025.

Les cyber-attaques visent souvent à accéder à des informations sensibles pour les voler ou les détruire, perturber les réseaux ou obtenir des fonds.

Face à ces données, les gouvernements et les entreprises optent pour des solutions de cybersécurité, dans le dessein de protéger les infrastructures, les équipements, les installations, ainsi que les différents systèmes économiques et financiers.

Dans ce sens, Ran Natanzon, directeur du Département des systèmes d'information et de l'innovation au ministère israélien des Affaires étrangères, a confié à la MAP, en marge de la visite d'une délégation de journalistes internationaux à Tel-Aviv, que "les gouvernements sont appelés à dépenser davantage pour protéger les réseaux et les systèmes d'information, et à investir dans la recherche scientifique cybernétique et le capital humain pour une exploitation efficace de ces outils".

En Israël, les données de la cyber-industrie relèvent qu'en 2021, un nombre important de transactions a été réalisé, atteignant un niveau record de 8,8 milliards de dollars.

De son côté, le major-général et mathématicien, Issac Ben-Israel, un pionnier du programme de la cyber-industrie en Israël, a indiqué qu'"avec l'utilisation d'Internet, +tout devient exposé+. Les données sont visibles, et les fonds sont découverts, au même titre que la vie privée, la santé et la sécurité, en plus des activités des administrations gouvernementales".

"Israël s'est fixé l'objectif de faire partie des cinq grandes puissances mondiales dans le domaine de la cyber-industrie et s'imposer comme une force en la matière. C'est pourquoi, nous avons établi un centre de recherche électronique dans chaque université, et aujourd'hui nous enseignons la cybersécurité dans les écoles secondaires", a-t-il mis en avant.

Ce grand intérêt pour le secteur cybernétique se manifeste clairement dans le développement remarquable du nouveau pôle technologique de la ville de Beer-Sheva dans le désert du Néguev, qui comprend actuellement plus de 70 grandes entreprises employant environ 2.500 personnes, dont la plupart des ingénieurs en informatique.

Ainsi, Ran Natanzon indique que le plan stratégique pour les années à venir prévoit que ce pôle comprendra 15 bâtiments intelligents, fournissant une dizaine de milliers d'emplois en intelligence artificielle et en ingénierie informatique, et des centres très développés de recherche, d'innovation, d'alerte et de riposte aux attaques informatiques, dont certains seront sous la supervision d'équipes spécialisées de l'armée.

Le pôle de la ville de Beer-Sheva abrite les unités électroniques de l'armée et les grandes entreprises israéliennes, notamment les éditeurs de logiciels CheckPoint, Palo Alto Networks de Nir Zuk, SentinelOne et Cybereason, ainsi que les centres des grandes entreprises internationales telles que Google, Intel, Microsoft, entre autres.

Le Centre de Beer-Sheva vient, ainsi, compléter les autres de Tel-Aviv et de Haïfa, qui visent à faire d'Israël l'un des plus grands pays du monde dans le domaine de la cybersécurité, met en relief Ran Natanzon.

Il a également souligné que cette tendance renforcera la force du secteur de la recherche scientifique et du développement, qui représente en Israël 5,4% du produit intérieur brut (2021), sachant que la part par habitant du PIB s'est élevée au quatrième trimestre de 2021 à environ 44 mille 214 dollars.

Il ajoute que ce taux place Israël au premier rang mondial dans le domaine de la recherche et du développement, et au cinquième dans les technologies modernes (compte tenu de la population), tandis que la part des exportations israéliennes dans le domaine de la haute technologie a atteint environ 54% en 2021.

Quant à la part des employés dans le secteur de la haute technologie, elle s'élève à 10,4 % de la main-d'œuvre totale en 2021.

Afin de développer le centre de Beer-Sheva, la Direction du cyberespace d'Israël apporte son soutien aux entreprises qui s'installent dans la région.

Depuis la même ville, le centre de gestion des cyber-incidents gère le projet "Dôme de fer", qui vise en général à surveiller et à suivre diverses cyberattaques ciblant toutes les infrastructures en Israël.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur exécutif de la politique et de la stratégie au département israélien de la cybersécurité, Roy Yarom a indiqué que le projet "Dôme de fer" fournira une protection complète des installations économiques et administratives, ainsi que des PC à même d'améliorer la défense du cyberespace israélien et renforcer sa structure de bouclier.

M. Yarom souligne, en outre, qu'Internet deviendra inévitablement l'une des dimensions de la guerre future, sinon la plus importante.

Il dit également que tout le monde devrait prendre la cybersécurité au sérieux car les cybercriminels ciblent non seulement les agences gouvernementales et les institutions privées, mais aussi les employés, les gens ordinaires et même les enfants et les mineurs, les catégories les plus vulnérables de la société.

D'autre part, il a mis en avant qu'il existe des opportunités prometteuses de coopération entre le Maroc et Israël dans le domaine de la cybersécurité et du numérique pour un cyberespace ouvert, fiable, sécurisé et stable.

M. Yarom a mis en exergue les opportunités prometteuses de coopération dans les domaines académique et scientifique, la recherche et le développement, en plus de l'échange d'informations et de compétences, d'étudiants et l'organisation de recherches conjointes.

Il a également souligné l'importance d'améliorer ces échanges, afin de répondre aux menaces mondiales et d'asseoir des normes de comportement responsable dans le cyberespace.

Au vu du développement important du secteur de la cybersécurité en Israël, du nombre de transactions qu'il réalise et de l'attractivité croissante qu'il connaît à l'échelle mondiale, un rendez-vous international annuel régulier est organisé sous le nom de "Cyber Week", dont la dernière édition a été tenue à l'Université de Tel-Aviv en juin dernier, en coopération avec le ministère israélien des Affaires étrangères.

Cet événement international offre aux experts de l'industrie, du gouvernement, de la défense et du milieu universitaire l'occasion de partager leurs connaissances sur les défis et les opportunités dans ce domaine, de discuter des questions des cyberattaques, des dommages causés aux infrastructures vitales des pays, des dépenses publiques dédiées au secteur de l'informatique, des dépenses allouées à la cyber-protection et de la violation de la vie privée.

Selon les résultats de l'une des études présentées lors de la dernière édition de cette conférence, les dépenses de cybersécurité destinées à la protection des données et à la gestion des risques liés à l'informatique devraient atteindre 172 milliards de dollars dans le monde en 2022.

Une autre étude a rapporté que la cybercriminalité a considérablement augmenté pendant la pandémie de Covid-19, la fraude en ligne s'est accrue de plus de 400% en 2020 par rapport aux années précédentes et les messages frauduleux ont doublé de façon spectaculaire alors que Google a bloqué quotidiennement plus de 18 millions d'e-mails malveillants et d'hameçonnage durant la pandémie.

Cela comprend les escroqueries, le vol ainsi que l'implantation de logiciels de suivi malveillants et d'espionnage.