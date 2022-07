Gabon: Surveillance indépendante des forêts - L'ONG Brainforest pour une appropriation du portail open timber

Contribuer à la réduction de la déforestation à travers le renforcement du partage et de l'utilisation des données de surveillance indépendante en matière de gestion des ressources forestières en République Gabonaise était l'objectif général de l'atelier pour la promotion et le développement d'une observation indépendante efficace des forêts en République Gabonaise à l'initiative de l'ONG Brainforest, dans le cadre du projet intitulé "Soutenir la surveillance indépendante des forets via le portail open timber" avec l'apport technique WRI et Field Legality Advisory Group (FLAG), sous financement de l'Agence Norvégienne de Développement (NORAD) .

Du 18 au 20 juillet dernier, la société civile, le secteur privé et des agents du Ministère des Eaux et Forêts se sont retrouvés autour de cet atelier pour mener une réflexion participative (Administration, secteur privé, Organisation de la Société Civile) sur la mise en place d'un cadre de dialogue et d'échange dans la mise en œuvre de l'observation indépendante au Gabon. Elyvya AYETEBE NGUEMA, Expert Forestier, membre de l'ONG Brainforest a indiqué que ce projet est mené au Congo et au Cameroun et a pour objectif de " mettre à contribution toutes les parties prenantes pour mettre en place une Observation Indépendante (OI). C'est pour diminuer, voir éradiquer l'exploitation illégale des forêts au Gabon. Cette action d'OI est menée au Gabon par Bbrainforest ".

Cet atelier est donc une contribution à la lutte contre la déforestation abusive des forêts au Gabon. Selon les participants, ils pratiquaient déjà l'observation indépendante sans avoir la bonne méthode. Après ces travaux, ils comptent bien s'améliorer sur le terrain. Car ces deux jours de travaux ont permis aux participants de façon distinctive d'échanger sur les activités et résultats attendus du projet ; clarifier l'état de la mise en œuvre des activités d'OI au Gabon et les synergies y relatives ; partager l'approche qualité de l'OI promue dans le cadre de ce projet ; proposer la mise en place d'un cadre de collaboration entre les acteurs concernés par la mise en œuvre de l'OI au Gabon.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet "Soutenir la surveillance indépendante des forets via le portail open timber", l'ONG Brainforest a pour mission de diriger des missions régulières d'observation des forêts mais également des actions de suivi du contentieux et de plaidoyer, d'où les missions d'information et de consultation dans les provinces de la Nyanga, de la Ngounié, du Woleu-Ntem et de l'Ogooué-Ivindo, du 21 avril au 6 mai 2022.