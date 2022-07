Congo-Kinshasa: Grant Leaity nouveau représentant de l'Unicef

De nationalité sud-africaine, Grant Leaity a officiellement pris ses fonctions, le 22 juillet à Kinshasa, en tant que représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) en République démocratique du Congo (RDC).

" L'Unicef collabore avec les autorités nationales et locales, les communautés et d'autres partenaires à travers la RDC pour améliorer la situation des enfants, leurs mères et familles. La perturbation des services sociaux essentiels due à la pandémie ainsi que les conflits à l'est du pays constituent des menaces graves pour les enfants. Nous allons renforcer nos programmes de développement et nos réponses d'urgence, pour permettre à chaque enfant de grandir et s'épanouir ", a déclaré le nouveau représentant de l'Unicef.

Avant d'occuper le poste actuel, Grant Leaity était directeur adjoint des Programmes d'urgence de l'Unicef de 2017 à 2022. Au cours de ce mandat au siège, il a été déployé comme coordonnateur principal de l'Unicef pour la riposte à Ebola à l'est de la RDC, en 2019. Il était aussi le coordinateur opérationnel de la réponse mondiale à la pandémie de Covid-19 en 2020, détaché en tant que coordonnateur humanitaire adjoint de l'ONU pour l'Éthiopie en 2021.

Titulaire d'un doctorat en génie mécanique, Grant Leaity a représenté l'Unicef en Equateur de 2014 à 2017. C'est dans ce cadre qu'il a eu à coordonner les interventions d'urgence au bureau régional de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et du centre (2010 à 2014).

Notons que Grant Leaity a débuté sa carrière humanitaire auprès de Médecins Sans Frontières en 1998.