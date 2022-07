Afrique: Invité de la tribune d'Africa partner - Abdou Gbane (président) - " L'UGN est au-delà des appartenances politiques des uns et des autres "

Un exposé pour mettre en lumière les objectifs de l'Union fraternelle des cadres du grand nord de la Côte d'Ivoire (UGN). Le président de cette structure, Abou Gbané, était, le mercredi 13 juillet dernier, l'invité de la tribune de l'agence de communication Africa Partner, au Plateau à Abidjan. A cette occasion, il a apporté des clarifications sur le rôle, les missions, les objectifs et les projets de cette union des fils et filles du nord du pays. La rencontre organisée par l'agence Africa Partner, dirigée par Zéphirin Zaté, a été rehaussée de la présence des chefs coutumiers, guides religieux et de nombreux cadres des régions du nord du pays.

" L'UGN a été portée sur les fonts baptismaux, le 13 novembre 2021 à Korhogo, pour accélérer le développement des 11 régions qui constituent le grand nord du pays" a rappelé M. Gbané. Pour lui, face à la précarité de de cette zone, il est tout à fait normal que ses ressortissants se rassemblent pour y initier des projets communs en appui de l'Etat pour accélérer son développement.

Ainsi, a annoncé Abou Gbané, une trentaine de projets en faveur de l'autonomisation et de l'insertion socio-économique des femmes et des jeunes sont en cours.

" Les priorités de l'union demeurent d'une part, la lutte contre la pauvreté par la valorisation et la transformation industrielle des produits agricoles de la région, la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Et d'autre part, la lutte contre l'orpaillage clandestin et illégal, véritable facteur de dégradation de l'environnement et source d'insécurité.

L'atteinte des défis passe par l'insertion professionnelle des jeunes" a précisé le premier responsable de l'UGN. Au cours des échanges, Abou Gbané a fermement rejeté l'idée selon laquelle sa structure serait " un appendice du RHDP ".

Toutefois, a-t-il souligné, " les fils et filles du grand Nord ont le droit de militer dans les partis politiques qu'ils veulent ". D'ailleurs, Abou Gbané a révélé que le bureau de l'union est composé de cadres issus de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. " L'UGN est au-delà des appartenances politiques des uns et des autres.

Seul le développement socio-économique de notre région nous intéresse " a-t-il martelé. C'est pourquoi, Abou Gbané a invité les cadres du Nord, quelles que soient leur appartenance politique et leur obédience religieuse, à rejoindre les rangs de l'UGN afin d'aller le plus loin ensemble dans le développement de cette partie. " Pour plus d'efficacité dans ses actions, l'UGN envisage d'installer 37 sections ", a conclu son président.