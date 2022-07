Afrique Centrale: Situation sécuritaire au Nord-Kivu/Crispin Mbindule - Le Parlement ne va pas permettre au Gouvernement de négocier avec le M23 et les ADF

Au cours d'une interview accordée à La prospérité, jeudi 21 juillet 2022, Crispin Mbindule, député national élu de la ville de Butembo, a fait savoir que le parlement congolais dont il est membre ne vas pas permettre au gouvernement de faire une quelconque négociation avec le M23 et les ADF qui sont des groupes armés étrangers et que la traque reste l'unique solution. Pour lui, le M23 avec son parrain qui est connu par tout dans le monde, le Rwanda, a le même mode opératoire que les ADF qui sont actifs dans la région de Béni depuis plus de 5 ans.

"Je suis contre toute personne qui pense que négocier avec les groupes armés étrangers fait partie des solutions pour pacifier la partie Est de notre pays où l'insécurité a élu domicile depuis plus de deux décennies avec la grande présence des groupes armés étrangers. Aucun vrai congolais ne peut pas avoir du plaisir à déranger son pays via les groupes armés venant de l'extérieur, car chaque congolais aime bien son pays, ce qui n'est pas le cas pour certains de nos voisins.

Le M23 et le même avec les ADF, ils ont juste changé de nom et de milieu car le mode opératoire est toujours le même. Chaque jour à Beni, on tue nos frères qui sont pris par ces inciviques alors que la Constitution de notre pays précise bien que la vie humaine est sacrée, personne ne peut l'ôter et le-hors-la loi qui va se permettre de commettre cette sale besogne sera puni par la loi.

Notre parlement ne va pas permettre au gouvernement de procéder à la négociation avec ces extrémistes qui nous endeuillent chaque jour, où des orphelins sont enregistrés tous les jours, des veufs, des veuves, des maisons incendiées, des villages abandonnés... La solution pour mettre fin à ces attaques répétitives de ces groupes armés étrangers est de bien s'assumer, intensifier les frappes car nous avons une et une seule armée dont nous devons soutenir coûte que coûte ", a-t- il souligné.