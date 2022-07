Afrique: Sommet des Chefs d'Etat prévu du 13 au 15 décembre 2022/USA-Afrique - Joe Biden favorable au réchauffement des engagements sur les priorités mondiales communes

Les dirigeants des pays africains sont attendus du 13 au 15 décembre 2022 à Washington, à l'occasion du Sommet USA-Afrique. A quelques mois du jour J, le Président américain Joe Biden s'active et pense que cette rencontre de haute portée diplomatique constituera un nouveau départ pour le réchauffement des engagements sur les priorités mondiales communes entre son pays et les Etats africains. Dans sa déclaration faite depuis la Maison-Blanche, mercredi 20 juillet 2022, il a exprimé toute sa joie d'organiser ce sommet puisqu'au-delà du réchauffement des engagements, un accent particulier sera mis sur la promotion de la démocratie et des droits humains ainsi que sur l'atténuation des effets de la Covid-19 avec notamment, un nouvel engagement économique.

"Je me réjouis d'accueillir des dirigeants de l'ensemble du continent africain à Washington, du 13 au 15 décembre 2022, à l'occasion du sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique. Le sommet démontrera l'engagement durable des Etats-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les Etats-Unis et l'Afrique, ainsi qu'une coopération plus étroite sur les priorités mondiales communes.

Le sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique s'appuiera sur nos valeurs communes pour promouvoir davantage un nouvel engagement économique, pour renforcer l'engagement des Etats-Unis et de l'Afrique en faveur de la démocratie et des droits humains, pour atténuer l'impact de la COVID-19 et des futures pandémies, pour travailler en collaboration afin d'améliorer la santé régionale et mondiale, pour promouvoir la sécurité alimentaire, pour faire progresser la paix et la sécurité, pour répondre à la crise climatique et pour accroitre les liens avec la diaspora", précise le Président Joe Biden.