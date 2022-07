Congo-Kinshasa: Assainissement du paysage médiatique de l'audiovisuel - Patrick Muyaya accorde un moratoire de 21 jours aux télédistributeurs et éditeurs des programmes répertoriés

Dans le cadre du programme d'assainissement du paysage médiatique de l'audiovisuel en République Démocratique du Congo ;

Conformément aux missions assignées à la Commission de Contrôle de Conformité des acteurs opérant dans le secteur audiovisuel public et privé en République Démocratique du Congo, tel qu'indiqué dans l'arrêté 11° 013/CAB/M-COMMEDIA/PMK/12/2021 du 15 décembre 2021 du Ministre de la Communication et Médias, portant création d'une Commission de contrôle de conformité des acteurs opérant dans le secteur audiovisuel public et privé ;

Suivant la recommandation 69 du Rapport Général des travaux des Etats Généraux de la Communication et Médias tenus au mois de janvier dernier qui vise l'assainissement du secteur médiatique congolais par l'identification, le contrôle et la mise en conformité des médias ;

Considérant la volonté de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Chef de l'Etat, celle d'opérer" la salubrité médiatique" notamment dans l'espace audiovisuel congolais;

Le Secrétariat Général à la Communication et Médias a procédé à la révisitation des dossiers de chaque Télédistributeur ainsi que des Editeurs des programmes opérant à Kinshasa, capitale de République Démocratique du Congo.

Cet exercice d'études et d'analyses des dossiers a été sanctionné par les conclusions suivantes : la République Démocratique du Congo compte huit (8) Télédistributeurs à ce jour; et 260 Editeurs des programmes répertoriés pour la Ville de Kinshasa, dont 200 sont opérationnels.

Il a été constaté que la quasi-totalité des Editeurs des programmes répertoriés ne sont pas en règle tant sur le plan administratif, technique que financier.

Ainsi, un moratoire de 21 jours est accordé à tous les Télédistributeurs et Editeurs des programmes, à dater de ce vendredi 22 juillet 2022.

Ils sont priés de passer au Cabinet du Ministre de la Communication et Médias, sis au n°83 de l'avenue Tabu-Ley (ex- Tombalbaye), dans la Commune de la Gombe, pour la régularisation de leurs dossiers respectifs.

Cette étape de régularisation sera suivie d'une mission de contrôle de viabilité et de conformité au sein des installations respectives de chaque Télédistributeur et Editeur des programmes pour constater l'existence d'équipements techniques requis et des infrastructures adéquates.

Passé ce délai, le Ministère se verra dans l'obligation d'une part, de déconnecter les impétrants éditeurs qui ne seront pas en règle avec l'Etat; et d'autre part, de connecter d'autres impétrants qui seront en ordre.