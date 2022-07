Afrique de l'Est: Le Roi Philippe appelle la communauté internationale à la résolution du conflit meurtrier à l'Est

Comme le veut la tradition, la veille de la Fête Nationale, le Roi des Belges s'adresse à la Nation et livre un discours dans lequel il dresse le bilan de l'année et trace les lignes de celle à venir. Au-delà des questions de politique intérieure notamment les conséquences de la crise de Covid-19, les inondations ou encore la guerre en Ukraine, le Souverain s'est exprimé sur la guerre d'agression que vit la RDC dans sa partie Est, une situation dont il a palpé du doigt les conséquences lors de sa visite en juin dernier.

" Le peuple congolais a des grandes attentes vis-à-vis de notre pays.

Travaillons ensemble pour l'aider à progresser vers plus de sécurité, de justice et de démocratie ", a dit en substance le Roi Philippe avant d'ajouter : " Avec notre coopération au développement, avec notre diplomatie et avec notre armée qui font un excellent travail. Œuvrons avec la communauté internationale, à la résolution du conflit si meurtrier qui se déroule à l'Est du Congo ".

Cet appel est la réponse aux nombreux plaidoyers présentés au Souverain Belge à l'occasion de son passage à Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. Capitale de l'Europe, la Belgique pourrait enfin servir de porte-voix de la RDC à l'international et jouer un grand rôle dans la guerre d'agression que vit la RDC depuis plus de deux décennies.

Ci-dessous, l'extrait du message du Roi Philippe sur la RDC prononcé ce mercredi 20 juillet 2022.

" Mesdames et Messieurs,

Lors de notre voyage au Congo nous avons pu tourner une page importante de notre histoire commune avec la RDC. Les choses ont été dites, des gestes forts ont été posés. Avoir un regard apaisé sur notre passé commun permet de construire ensemble des projets pour l'avenir.

Le peuple congolais a des grandes attentes vis-à-vis dès notre pays.

Travaillons ensemble pour l'aider à progresser vers plus de sécurité, de justice et de démocratie.

Avec notre coopération au développement, avec notre diplomatie et avec notre armée qui font un excellent travail. Œuvrons avec la communauté internationale, à la résolution du conflit si meurtrier qui se déroule à l'Est du Congo ".