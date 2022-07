Congo-Kinshasa: Intégration à la culture estudiantine /IFASIC - Le recteur Jean Kambayi Bwatshia invite les nouveaux étudiants à plus de discipline et au changement de mentalité

Le Recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication (IFASIC) Jean Kambayi Bwatshia a, au cours de la cérémonie organisée pour l'accueil de nouveaux étudiants de cette institution, invité les débutants à transcender de mentalité, tout en cultivant la discipline et la vie de responsabilité. Tenue le vendredi 15 juillet 2022, cette activité a connu également la présence des anciens étudiants de l'IFASIC notamment, la députée nationale Christelle Vuanga, Jean-Luc Mualu et plusieurs autres invités.

"Nous sommes ici pour accueillir les nouveaux étudiants de notre université, l'institut facultaire des sciences de l'information et de la communication (IFASIC) notre alma-mater, où vous avez daigné personnellement voulu assister pour parfaire votre formation universitaire sur le thème : intégration à la culture estudiantine.

Qu'est-ce que nous pouvons dire nous en tant que comité de gestion si non, vous dire que vous êtes en train d'être intégrés, vous êtes déjà intégrés. Nous vous avons rendu visite par le biais du secrétaire général académique, nous avons vu comment vous êtes appliqués, et vous aimez l'IFASIC. Nous vous demandons d'aimer alors l'IFASIC, parce que nous voulons que vous comptiez sur nous.

Avec ces mots, qu'est-ce que je peux encore dire que souhaiter plein succès à cette cérémonie, à cette manifestation, que j'ai, au nom du comité de gestion, le plaisir de déclarer, de proclamer officiellement ouverte ", a indiqué le Recteur Jean Kambayi dans son mot d'ouverture de la cérémonie.

Intervenant en tant que modèle de la gente féminine, mais surtout dans sa casquette d'ancienne de l'Ifasic, Christelle Vuanga s'est servie de sa vie estudiantine comme paradigme à partir duquel elle invite les étudiants en général et, particulièrement, les étudiantes à s'en inspirer durant leur cursus universitaire.

Pour ce faire, dans son allocution, l'élue de la Funa a invité les jeunes étudiantes à franchir le Rubicon de la peur et du complexe d'infériorité, lequel elle considère comme une stupeur à la base de la sous-estimation de la gente féminine. "Même si vous êtes nées intelligentes et que vous avez encore au-dedans de vous la peur et le complexe d'infériorité, rien ne va marcher. Souvent, la science se limite quelque part et laisse place au courage, qui est en effet, la plus belle des qualités", a-t-elle recommandé.

Présent au cours de la cérémonie, Jean-Trésor Kahindo, administrateur du budget au sein de cette institution, a, dans son intervention, recommandé aux étudiants la gestion responsable des frais dans la vie estudiantine. Pour lui, la gestion efficiente de l'argent peut aider l'étudiant à commencer à épargner le petit rien, même à partir de sa première année, afin que ce même argent puisse l'aider à investir un jour, ou soit épauler les parents en cas de manque.